Sabino Herrero, sentado en el pupitre de una escuela de antaño montada en el colegio Modesto Lafuente de Palencia. Adolfo Fernández
Sabino Herrero, director provincial de Educación

«En las aulas tenemos que formar personas, lo dicen todas las leyes orgánicas»

Después de 13 años en el cargo y de una amplia etapa en Inspección, alcanza la jubilación con un claro mensaje:«Todo por los alumnos»

J. Olano

J. Olano

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:31

Su vida profesional, extensa, de casi 48 años de ejercicio, ha girado en torno a su tierra natal. Sabino Herrero del Campo (Gañinas de la ... Vega, Pedrosa de la Vega, 1955) cumple hoy 70 años y dice adiós a su despacho, a sus reuniones, pero no a los miles de alumnos y profesores con los que ha coincidido desde que a finales de los setenta comenzó a trabajar en un colegio privado de Marchena (Sevilla). Después estuvo en Laredo y desde allí llegó a Palencia, donde trabajó como director del Juan Mena. Mediados los noventa, se integró en el equipo de Inspección de la Dirección Provincial de Educación. Siempre ha disfrutado en los puestos que ha asumido en el sector de la educación y desde la Jefatura de la Inspección asumió en noviembre de 2012 la Dirección Provincial, cargo del que hoy se jubila. A su titulación en Filología Francesa, se sumaron Pedagogía y Psicología, que asegura que disfrutó y de la que ha hecho uso durante todo este tiempo, porque si algo se lleva muy a gala Sabino Herrero es el buen talante que ha caracterizado sus reuniones con los distintos miembros de la comunidad educativa. Lo ha tenido y lo tiene muy claro, «todo por los alumnos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

