Investigado por robar 80 toneladas de paja valorada en 3.000 euros en Paredes de Nava Los hechos ocurrieron a pricipios de septiembre

El Norte Palencia Martes, 30 de septiembre 2025, 09:41 Comenta Compartir

- La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre, de 39 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de septiembre, cuando un agricultor de Paredes de Nava (Palencia) se percató de la sustracción de aproximadamente 80 toneladas de paja, las cuales se encontraban en un terreno de su propiedad.

Tras poner estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al autor de este hurto, valorado en 3.000 euros, por lo que se procedió a su imputación por el referido delito.