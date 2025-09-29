El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos detenidos en Palencia por un presunto delito de violencia doméstica

La intervención policial tuvo lugar el pasado sábado tras una llamada de alerta

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:18

Agentes de la Policía Local de Palencia detuvieron el sábado a dos personas por un presunto delito de violencia doméstica. Los hechos tuvieron lugar a las 12.45 horas, cuando los agentes acudieron a la calle Mancornador tras recibir un aviso por un posible caso de violencia doméstica.

Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a la detención de dos personas presuntamente implicadas en el suceso. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre las circunstancias del incidente ni la identidad de los detenidos, y el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer los hechos, según informan fuentes policiales a Ical.

Además, en materia de tráfico, una persona tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Río Carrión tras un posible atropello en la plaza de España durante la jornada de este domingo.

