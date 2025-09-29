El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Guardia Civil.

Dos investigados por extorsionar a un vecino de la Montaña Palentina

Los jóvenes, de 24 años y de nacionalidad colombiana y dominicana, se hacían pasar por gestores de una web para adultos

Palencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:07

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la Operación Rosdil, ha investigado a dos jóvenes, de 24 años y nacionalidades colombiana y dominicana, como supuestos autores de un delito de extorsión. La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a mediados de julio de este año, tras interponer la víctima una denuncia en el Puesto de Aguilar de Campoo (Palencia), informando que había recibido un SMS donde se le decía que había estado amenazando a varias empleadas de una conocida página web de contenido para adultos, y donde también le pedían realizar dos ingresos por un valor total de casi 1.000 euros a dos cuentas bancarias diferentes.

La investigación, dirigida por agentes del Equipo @, unidad especializada en el esclarecimiento de delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, permitió identificar a las personas que se hacían pasar por gestores de la web para adultos y se encontraban detrás de la extorsión, siendo vecinos de las localidades de Ponferrada (León) y Valencia.

Finalmente, y en colaboración con las Comandancias de León y Valencia, se procedió a la localización e investigación de los dos jóvenes.

