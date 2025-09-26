El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Policía Local y Nacional en una imagen de archivo.

Detenido por agredir a su hermano en un domicilio de Palencia

La Policía Local y Nacional intervinieron tras recibir un aviso por un altercado en las Casas del Hogar

Palencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:57

Agentes de la Policía Local de Palencia, en colaboración con la Policía Nacional, detuvieron este jueves a un hombre de 40 años por un presunto delito de violencia familiar tras agredir a su hermano de 42 años en un domicilio de las Casas del Hogar.

La intervención tuvo lugar a las 11.03 horas, tras recibir un aviso por un altercado entre los dos hermanos. Los efectivos policiales identificaron a los implicados y procedieron a la detención del agresor, quien fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes, según indicaron fuentes policiales a Ical.

