Droga y dinero incautado al detenido. E. N.
Palencia

Le sorprenden con varios tipos de droga y 15.000 euros ocultos en el maletero

Detenido un hombre de 62 años, que al darle el alto la Guardia Civil tiró algunos paquetes por la ventana

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:35

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 62 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre, cuando los agentes de la Guardia Civil de Palencia dieron el alto a un vehículo que al percatarse de la presencia policial tiró un objeto con la ventanilla del conductor.

Tras verificar su identidad, los agentes comprobaron que tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, por lo que realizaron una inspección de sus pertenencias y del vehículo. Durante la misma, un agente observa cómo esta persona arroja a la carretera una bolsa transparente, con dos pastillas y dos dosis de speed.

En el interior del maletero, oculto en un doble fondo, localizaron 15.000 euros envasados al vacío y repartidos en dos paquetes. Además, por diferentes partes del vehículo encontraron otras dos pastillas, dos cigarrillos que contenían supuesta marihuana, 360 euros en billetes de diferente valor, cinco tarjetas prepago de teléfono móvil y una libreta con diversas anotaciones y números de teléfono, procediendo a la detención de esta persona.

Antes de ser trasladado a un cuartel de la Guardia Civil, se le realizó la prueba de detección de drogas por la evidente sintomatología que presentaba, dando resultado positivo a varias sustancias. La Guardia Civil aplicó la correspondiente denuncia.

Te puede interesar

