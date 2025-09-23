Detenido tras intervenirle medio kilo de hachís en su vehículo
La operación de la Policía Nacional se efectuó el domingo por la tarde en la avenida de Madrid
Palencia
Martes, 23 de septiembre 2025, 09:10
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo en la capital a un hombre de nacionalidad extranjera después de que, en un control, intervinieran ... en su vehículo medio kilogramo de hachís.
La actuación se produjo por la tarde en la avenida de Madrid ante las sospechas policiales de que el hombre pudiera dedicarse el menudeo de drogas. En el registro del vehículo, los agentes localizaron medio kilo de hachís, por lo que procedieron a su detención. En la mañana de ayer, se procedió al registro de la vivienda del detenido, sin que se encontraran más drogas.
En otra actuación, la Policía Nacional de Palencia detuvo en la mañana del domingo a un hombre de más de 40 años que fue sorprendido 'in fraganti' cuando trataba de robar un vehículo en el Paseo del Otero.
