El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Palencia

Detenido tras intervenirle medio kilo de hachís en su vehículo

La operación de la Policía Nacional se efectuó el domingo por la tarde en la avenida de Madrid

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:10

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo en la capital a un hombre de nacionalidad extranjera después de que, en un control, intervinieran ... en su vehículo medio kilogramo de hachís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  4. 4

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  5. 5

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  6. 6

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  7. 7

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  8. 8 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido tras intervenirle medio kilo de hachís en su vehículo

Detenido tras intervenirle medio kilo de hachís en su vehículo