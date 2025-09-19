Desmantelados dos puntos de venta de drogas en Palencia Uno de los detenidos era reincidente en delitos similares, y se han incautado más de 200 gramos de hachís y 1.450 euros en efectivo

El Norte Palencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:06

Agentes de la Policía Nacional desarticularon dos puntos de venta de drogas en los barrios de El Carmen y Ave María, en Palencia, tras una operación iniciada hace semanas a raíz de denuncias vecinales. Los residentes alertaron sobre el constante trasiego de jóvenes que entraban y salían rápidamente de los domicilios investigados, lo que llevó a la Comisaría de Palencia a desarrollar un operativo para identificar y localizar los lugares exactos desde donde se traficaba.

La investigación reveló que el responsable de los puntos de venta utilizaba redes sociales para promocionarse, contactar con clientes y acordar cantidades y precios de la droga, que luego distribuía desde los domicilios registrados. Durante los registros, realizados con el apoyo de guías caninos especializados en la detección de estupefacientes, los agentes incautaron más de 200 gramos de hachís, 1.450 euros en efectivo y diversos utensilios destinados al pesaje y envasado de la sustancia para su venta al menudeo, según indican a Ical fuentes del mismo cuerpo.

Uno de los detenidos era ya conocido por la policía por delitos similares. Tras finalizar los registros, los detenidos y el material incautado fueron trasladados a dependencias policiales, donde se tramitó el correspondiente atestado. Una vez tomada declaración, los implicados fueron puestos en libertad a la espera de comparecer ante la Autoridad Judicial para responder por los hechos que se les imputan.