Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años Una mujer, de 93 años, ha sido encontrrada en el suelo de su vivienda con una herida en la cabeza

El Norte Palencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:54

La Policía Local de Palencia recibió este jueves a las 14:32 horas un aviso del servicio de emergencias 112 en el que, a través de los servicios sociales, se solicitaba presencia policial para acceder a un domicilio de cuyo morador hacía días que no se sabía nada. Se accedió al mismo con las llaves y se localizó en el interior a un varón tendido en el suelo, aparentemente fallecido. Se solicitó una ambulancia y se avisó a la Policía Nacional. En el lugar de los hechos, se certificó el fallecimiento del hombre de 77 años y se puso en conocimiento del juzgado de guardia.

el mismo día pero un poco antes (14:19 horas) se había recibido otro aviso a través de teleasistencia y se pedía apoyo policial para acceder a un domicilio. Se procedió a la apertura con las llaves, localizando en el interior a una mujer de 93 años caída en el suelo con una herida sangrante en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Río Carrión.

El parte de sucesos de la Policía Local de Palencia de este jueves también recoge una pelea, a las 19:37 horas en la calle Bailén, entre dos hombres de 50 y 62 años, que presentaban ambos lesiones leves. Se medió entre ellos y se les informó de los derechos que les asistían.