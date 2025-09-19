El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos de la Policía Local en una imagen de archivo. Manuel Brágimo

Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años

Una mujer, de 93 años, ha sido encontrrada en el suelo de su vivienda con una herida en la cabeza

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:54

La Policía Local de Palencia recibió este jueves a las 14:32 horas un aviso del servicio de emergencias 112 en el que, a través de los servicios sociales, se solicitaba presencia policial para acceder a un domicilio de cuyo morador hacía días que no se sabía nada. Se accedió al mismo con las llaves y se localizó en el interior a un varón tendido en el suelo, aparentemente fallecido. Se solicitó una ambulancia y se avisó a la Policía Nacional. En el lugar de los hechos, se certificó el fallecimiento del hombre de 77 años y se puso en conocimiento del juzgado de guardia.

el mismo día pero un poco antes (14:19 horas) se había recibido otro aviso a través de teleasistencia y se pedía apoyo policial para acceder a un domicilio. Se procedió a la apertura con las llaves, localizando en el interior a una mujer de 93 años caída en el suelo con una herida sangrante en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Río Carrión.

El parte de sucesos de la Policía Local de Palencia de este jueves también recoge una pelea, a las 19:37 horas en la calle Bailén, entre dos hombres de 50 y 62 años, que presentaban ambos lesiones leves. Se medió entre ellos y se les informó de los derechos que les asistían.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  4. 4 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  5. 5

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  6. 6

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  7. 7

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  8. 8

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  9. 9 Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid: cuándo y cómo conseguir las entradas
  10. 10 Muere un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años

Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años