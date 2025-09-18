La Policía Local incauta una navaja a un niño de 10 años en Palencia La madre de un amigo del menor se hizo cargo de él, ante la imposibilidad de los agentes de localizar a los progenitores

El Norte Palencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:40

La Policía Local de Palencia intervino en la tarde del miércoles en la plaza de San Miguel para incautar una navaja a un menor de 10 años. Ocurrió a las 20:22 horas y ante la imposibilidad de los agentes de localizar a los progenitores, la madre de un amigo del menor se hizo cargo de él. La mujer fue informada de los hechos y la Policía Local procedió a realizar acta denuncia.

Además, la Policía Local estableció varios controles de velocidad en distintos horarios y vías. Fueron controlados 250 vehículos y denunciados 2 por sobrepasar la velocidad máxima permitida (0,8%). También se habilitó un punto de verificación de alcohol y drogas en la avenida de Santander. Se realizaron un total de cuatro pruebas con 1 resultado positivo (0,32 mgr/l), que fue denunciado administrativamente.