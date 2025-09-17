Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria La Guardia Civil ha intervenido cuatro furgonetas, una lanza térmica, dos eslingas y bombonas de butano y oxígeno

La Guardia Civil de Palencia inició en noviembre de 2024 la práctica de indagaciones con ocasión de un ilícito contra el patrimonio sucedido en Villamuriel de Cerrato relativo a la sustracción de cable de cobre por valor de 13.000 euros.

Durante la investigación, se detectó a varias personas, vecinas de Madrid, que, provistas de medios a los efectos, se desplazaban a distintas provincias para perpetrar los supuestos contra el patrimonio en instalaciones fotovoltaicas y ferroviarias.

Por otro lado, y de forma coetánea, la Guardia Civil de Soria, ante la incidencia de ilícitos contra el patrimonio sobre instalaciones ferroviarias, intensificó labores propias orientadas a la prevención e investigación de este tipo de ilícitos penales.

Como consecuencia de esta labor preventiva, componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria detectaron 'in fraganti' a ocho individuos en instalaciones ferroviarias de Torralba del Moral (Soria) cometiendo esta tipología delictiva, disponiéndose a sustraer material ferroviario de distinta naturaleza. Para ello, estos individuos iban provistos de vehículos industriales de grandes dimensiones y herramientas específicas para ejecutar sus acciones delictivas. Los ocho individuos fueron detenidos.

A estas personas les fueron intervenidos los siguientes instrumentos del delito: cuatro furgonetas, tres botellas de oxígeno, tres bombonas de butano, una lanza térmica, dos eslingas y otros efectos.

Mantenida coordinación policial entre ambas provincias, se concluyó que este grupo criminal participaba de los hechos tanto de Palencia como Soria. Prosiguiendo con actuaciones orientadas al total esclarecimiento de los hechos e identificación de sus potenciales autores, en la mañana del pasado 3 de septiembre, se practicó una inspección en un establecimiento de gestión de residuos metálicos situado en Fuenlabrada (Madrid), localizándose e interviniéndose, 12.800 kilos de vías férreas, por lo que se procedió a detener a tres personas e imputarles un delito de receptación como responsables del establecimiento de gestión de residuos metálicos.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo de manera coordinada y conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria, por sus investigaciones respectivas operaciones policiales denominadas 'Orcasitas' y 'Darkankle'.