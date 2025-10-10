El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

A la izquierda, captura del vídeo subido por el investigado a redes sociales en la que se aprecia que circulaba a 261 kilómetros por hora; a la dercha, imagen de archivo de un agente. El Norte

En Palencia y León

Investigado por grabarse conduciendo a 260 por hora con otras seis personas en el coche

Se trata de un vecino de Santander de 28 años que subió a las redes sociales varios clips en los que se le veía circulando por autovías de Palencia y León

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:26

Comenta

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha investigado a un vecino de Santander de 28 años como presunto autor de delitos de conducción temeraria y exceso de velocidad, por circular a 260 kilómetros por hora, con siete personas en el turismo, cuatro de ellas menores.

La Guardia Civil comenzó la investigación a primeros de septiembre, tras ver dos vídeos subidos a las redes sociales en los que un vehículo circulaba entre 244 y 261 kilómetros por hora, con siete personas, de las que dos viajaban en los asientos delanteros (conductor y copiloto) y cinco en los traseros, sin el cinturón de seguridad. Cuatro de ellos eran menores de edad.

El Sector de Tráfico de Cantabria analizó los vídeos con la colaboración del Sector de Trafico de Castilla y León y determinó «con total exactitud» la ubicación donde se grabaron los hechos, uno en autovía A-67, a la altura de la localidad de Calahorra de Boedo (Palencia) y el otro en la autovía A-231 a su paso por El Burgo Ranero (León).

Igualmente se pudo establecer que estos hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el vehículo circulaba desde Santander a León.

Una vez identificada la matrícula del vehículo y a su conductor, recientemente se ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigado, al presunto responsable de estos hechos.

El hombre podría enfrentarse a una pena de prisión de tres a seis meses y la privación del permiso de conducción de uno a cuatro años, por el supuesto delito de exceso de velocidad, o de prisión de seis meses a dos años y la privación de permiso de conducción de uno a seis años, por el delito de conducción temeraria.

