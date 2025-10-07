Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes

La presencia de un grupo de caballos en plena autovía A-1 ha provocado durante la madrugada de este martes al menos dos accidentes muy ... aparatosos a la altura de Santo Tomé del Puerto, que se han saldado con un herido leve. Un turismo y un autobús han colisionado contra los animales casi de manera simultánea, lo que ha obligado a solicitar asistencia sanitaria y a regular el tráfico de manera urgente debido a la ocupación de los carriles por parte de los vehículos siniestrados y los equinos, que posteriormente han sido retirados de la carretera.

Ha sido una madrugada convulsa en la A-1, a su paso por la provincia de Segovia. Los servicios de emergencias han intervenido en al menos dos accidentes de tráfico con animales involucrados. El primero de los siniestros ha ocurrido pasadas las 5:10 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba que un turismo había colisionado contra una manada de caballos que habían invadido la autovía en el punto kilométrico 99, en el término municipal de Santo Tomé del Puerto y en dirección Madrid.

El alertante advertía de que un varón había resultado herido leve, por lo que requería asistencia sanitaria. Tan solo unos minutos más tarde, el servicio de emergencias tuvo conocimiento de un nuevo choque con caballos en el mismo lugar, aunque en esta ocasión «nadie había resultado herido», informan fuentes del 1-1-2. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un equipo sanitario de Sacyl, que movilizó a su vez una ambulancia de soporte vital básico, para atender a dos hombres de 52 y 53 años que fueron dados de alta sin necesidad de traslado al Hospital General.

La oscuridad existente en ese momento -ambas colisiones se han sucedido de madrugada- ha obligado a extremar las precauciones entre los conductores. La Guardia Civil ha regulado el tráfico para evitar más accidentes en este punto de la A-1, justo en el tramo que conecta Cerezo de Abajo con Santo Tomé del Puerto. La zona presenta varias curvas y también hay señales que avisan del riesgo vial por fauna salvaje.