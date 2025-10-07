El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tramo de la autovía A-1 donde se han producido los accidentes. Antonio de Torre
Segovia

Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes

Un turismo y un autobús han colisionado contra los animales de madrugada, lo que se ha saldado con una persona herida

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 10:51

Comenta

La presencia de un grupo de caballos en plena autovía A-1 ha provocado durante la madrugada de este martes al menos dos accidentes muy ... aparatosos a la altura de Santo Tomé del Puerto, que se han saldado con un herido leve. Un turismo y un autobús han colisionado contra los animales casi de manera simultánea, lo que ha obligado a solicitar asistencia sanitaria y a regular el tráfico de manera urgente debido a la ocupación de los carriles por parte de los vehículos siniestrados y los equinos, que posteriormente han sido retirados de la carretera.

