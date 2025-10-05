Un choque entre un turismo y una moto deja dos heridos en Coca El accidente de tráfico se produjo en una calle del casco urbano muy próxima a la explanada del castillo

El Norte Segovia Domingo, 5 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Dos personas resultaron heridas este domingo por la mañana en un accidente de circulación ocurrido en Coca, al chocar un turismo y una motocicleta en pleno casco urbano. En concreto, en una calle muy próxima a la explanada del castillo existente en este municipio segoviano. Los ocupantes de la moto precisaron asistencia médica y también fue necesaria la intervención de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 12:00 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada en la que se avisaba de que se había producido una colisión entre dos vehículos en la calle del Castillo, en su confluencia con la calle Luis Finat, ambas en Coca. El alertante informaba de que habían chocado un turismo y una moto en una zona muy próxima al castillo de esta localidad de la provincia de Segovia. Como resultado, los ocupantes de la motocicleta estaban conscientes, pero presentaban algunas contusiones.

Un equipo de Emergencias Sanitarias-Sacyl fue activado para atender a las víctimas, un varón y una mujer de unos 45 años. También se desplazó una patrulla de la sección de Tráfico de la Guardia Civil. Es el segundo accidente con heridos del que se tiene constancia en lo que va de jornada, ya que durante la madrugada el conductor de un coche requirió asistencia médica después sufrir un vuelco en la carretera CL-603, a escasos metros del cruce de Encinillas.