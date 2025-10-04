El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tramo entre el Real Sitio de San Ildefonso y el puerto de Navacerrada, donde se ha producido el accidente. Nacho Valverde/Ical

Un motorista resulta herido tras sufrir una caída en la subida a Navacerrada

La víctima del accidente de tráfico, un varón de unos 30 años, ha sido atendida por personal médico de Sacyl

Segovia

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:22

Un hombre ha resultado herido este sábado por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la subida al puerto de Navacerrada. El varón circulaba en moto por la carretera CL-601 cuando ha sufrido una caída, por lo que ha requerido la asistencia del personal médico de Sacyl, que se ha desplazado hasta el lugar del siniestro en ambulancia. Por el momento se desconoce el pronóstico de la víctima.

Los hechos se han producido a las 12:16 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Emergencias Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de que un motorista había tenido un accidente en el punto kilométrico 19 de la CL-601, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, justo en la subida al puerto de Navacerrada. Esta ubicación de la provincia de Segovia coincide con el paraje de 'Las siete revueltas', conocido así por la existencia de varias curvas muy cerradas que pueden llegar a revestir peligro para los conductores.

El alertante indicaba que un hombre de unos 30 años, que conducía una moto, se había caído del vehículo. Asimismo, aseguraba que el varón se encontraba consciente, pero herido, por lo que solicitaba asistencia médica. El 1-1-2 ha dado aviso de lo sucedido a una patrulla de la Guardia Civil, que se ha encargado de regular la circulación, ya que en ese momento era intensa; y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia y un equipo médico para atender a la víctima.

