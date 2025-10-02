El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia que ha atendido a uno de los heridos en el accidente. Óscar Costa

Dos heridos en un choque frontal en el Centro de Transportes de Segovia

Los bomberos se han desplazado hasta el lugar para sofocar el incendio en un autobús Avanza ocurrido casi de forma simultánea

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Un accidente de tráfico ocurrido este jueves en el Centro de Transportes de Segovia capital se ha saldado con dos personas heridas. El siniestro ha ... consistido en un choque frontal entre dos turismos, lo que ha obligado a movilizar los servicios sanitarios para prestar asistencia inmediata a dos varones. Una de las víctimas había sufrido un desvanecimiento. Al mismo tiempo, varias dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el mismo lugar para extinguir el incendio de un autobús Avanza que se encontraba aparcado.

