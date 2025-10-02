Dos heridos en un choque frontal en el Centro de Transportes de Segovia

Un accidente de tráfico ocurrido este jueves en el Centro de Transportes de Segovia capital se ha saldado con dos personas heridas. El siniestro ha ... consistido en un choque frontal entre dos turismos, lo que ha obligado a movilizar los servicios sanitarios para prestar asistencia inmediata a dos varones. Una de las víctimas había sufrido un desvanecimiento. Al mismo tiempo, varias dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el mismo lugar para extinguir el incendio de un autobús Avanza que se encontraba aparcado.

El suceso se ha producido sobre las 16:50 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso por parte de la Policía Local de Segovia sobre una colisión frontal entre dos vehículos en el entorno del vial interpolígonos, justo en el acceso al Centro de Transportes. En concreto, varios testigos presentes en la zona detallan que el incidente ha ocurrido en la entrada de la gasolinera que se encuentra en este recinto ubicado entre el polígono industrial de Hontoria y el centro comercial Luz de Castilla.

En concreto, agentes del cuerpo de seguridad informaron de que al menos dos personas habían resultado heridas por el choque con dos turismos implicados, lo que ha obligado a desplazar dos ambulancias de soporte vital básico y equipos sanitarios de Sacyl. Los servicios de emergencias han atendido a un varón de 49 años, que había sufrido un desvanecimiento, y a otro hombre de 48 años. Una de las víctimas ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Segovia, mientras que la otra ha recibido el alta en el lugar.

Casi de manera simultánea, el 1-1-2 tuvo conocimiento, por medio de varias llamadas, de que un vehículo de grandes dimensiones había salido ardiendo en la misma zona del anterior accidente. Los alertantes aseguraban que el incendio afectaba a un autobús.

Fuentes municipales confirman que se trataba de un vehículo de la empresa Avanza que se encontraba aparcado en el Centro de Transportes después de realizar un viaje. El autobús de repente se ha visto envuelto en llamas, aparentemente por un sobrecalentamiento. Ha sido necesario activar a efectivos de la Policía Local y varias dotaciones de Bomberos de Segovia. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos y el fuego tampoco ha provocado daños en el resto de vehículos que estaban estacionados a su alrededor.