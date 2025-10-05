Un herido tras volcar el coche que conducía cerca del cruce de Encinillas

Un hombre resultó herido en la madrugada de este domingo al volcar el turismo que conducía cuando circulaba por la carretera CL-603, muy cerca ... del cruce de Encinillas. La víctima del accidente de tráfico, un varón de 36 años, tuvo que ser excarcelado del coche y, posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia. La Guardia Civil tuvo que regular el paso de vehículos durante varias horas, hasta que los restos del siniestro pudieron ser retirados.

Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche, a las 1:40 horas, momento en el que la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en la que se informaba del vuelco de un turismo. Según explicaron varios testigos del suceso, el vehículo siniestrado se encontraba en medio de la carretera. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 88 de la CL-603, justo en la llegada al cruce de Encinillas, municipio de la provincia de Segovia. El alertante indicó que había una persona herida que además estaba atrapada en el interior del coche.

Los servicios de emergencias dieron aviso del incidente a los Bomberos de Segovia, que liberaron a la víctima; al centro coordinador de urgencias de Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de guardia de Segovia; y a la Guardia Civil, que se encargó de regular el tráfico. Durante unos instantes, la carretera tuvo que ser cortada al paso de vehículos al ser el coche accidentado un obstáculo para la circulación. Horas más tarde, pudo ser retirado de la carretera.

En el lugar del accidente de tráfico, los organismos de emergencias atendieron al hombre herido, que fue trasladado más tarde en ambulancia, junto al equipo de Atención Primaria, al Hospital General de Segovia, según confirma el 1-1-2.