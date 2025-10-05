El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia en la CL-603 Antonio de Torre

Un herido tras volcar el coche que conducía cerca del cruce de Encinillas

El accidente se produjo en la CL-603 de madrugada y fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a la víctima

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:32

Comenta

Un hombre resultó herido en la madrugada de este domingo al volcar el turismo que conducía cuando circulaba por la carretera CL-603, muy cerca ... del cruce de Encinillas. La víctima del accidente de tráfico, un varón de 36 años, tuvo que ser excarcelado del coche y, posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia. La Guardia Civil tuvo que regular el paso de vehículos durante varias horas, hasta que los restos del siniestro pudieron ser retirados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  2. 2

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  7. 7

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un herido tras volcar el coche que conducía cerca del cruce de Encinillas

Un herido tras volcar el coche que conducía cerca del cruce de Encinillas