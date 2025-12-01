El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arma intervenida por la Guardia Civil. El Norte

Investigado por cazar sin autorización en un coto de Palencia

La Guardia Civil, en un dispositivo conjunto con la de Burgos, intervino el arma de fuego, que estaba siendo utilizada desde el interior de un vehículo

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:19

La Guardia Civil de Palencia, en un servicio conjunto con la de Burgos, ha investigado a un hombre, de 35 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por cazar sin autorización.

El instituto armado, a fin de prevenir el furtivismo en un coto de caza que se extiende por ambas provincias, planificó un dispositivo conjunto en el que se detectó a un vehículo que circulaba campo a través con tres personas en su interior. Además, los agentes observaron que una de ellas estaba apuntando con un rifle.

Tras identificar a los tres ocupantes y verificar la documentación, se comprobó que la persona que portaba el arma carecía de autorización para cazar en el coto cerrateño en que se encontraban. En ese mismo momento, se procedió su investigación por el referido delito y al decomiso del arma, quedando depositada en dependencias oficiales de la Guardia Civil.

