El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia de urgencias. Marta Moras

Una mujer resulta herida en un accidente en la carretera de Carrión a la altura de Becerril

El turismo se salió de la vía y la conductora quedó atrapada en el vehículo

El Norte

El Norte

Palencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:06

Comenta

Una mujer de 40 años ha resultado herida en un accidente de circulación ocurrido en la tarde de este domingo en la carretera CL-615, a la altura del término municipal de Becerril de Campos.

El aviso se recibió a las 20:38 horas, cuando entraron varias llamadas a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, alertando de que se había producido un accidente en el kilómetro 13 de la CL-615. En la comunicación se advertía de que se trataba de un turismo que se había salido de la vía. Se indica también que hay un solo ocupante en el vehículo, que no puede salir del habitáculo, pero que se encuentra consciente.

Se da aviso a los bomberos de la Diputación de Palencia, a la Guardia Civil de Tráfico y a emergencias sanitarias de Sacyl. En el lugar del accidente, los equipos médicos informan de que no es precisa la intervención de los bomberos y se atiende a la mujer herida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  4. 4 Soterrarlo todo
  5. 5

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  6. 6

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  7. 7

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  8. 8

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  9. 9

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  10. 10

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una mujer resulta herida en un accidente en la carretera de Carrión a la altura de Becerril

Una mujer resulta herida en un accidente en la carretera de Carrión a la altura de Becerril