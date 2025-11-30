Una mujer resulta herida en un accidente en la carretera de Carrión a la altura de Becerril El turismo se salió de la vía y la conductora quedó atrapada en el vehículo

Una mujer de 40 años ha resultado herida en un accidente de circulación ocurrido en la tarde de este domingo en la carretera CL-615, a la altura del término municipal de Becerril de Campos.

El aviso se recibió a las 20:38 horas, cuando entraron varias llamadas a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, alertando de que se había producido un accidente en el kilómetro 13 de la CL-615. En la comunicación se advertía de que se trataba de un turismo que se había salido de la vía. Se indica también que hay un solo ocupante en el vehículo, que no puede salir del habitáculo, pero que se encuentra consciente.

Se da aviso a los bomberos de la Diputación de Palencia, a la Guardia Civil de Tráfico y a emergencias sanitarias de Sacyl. En el lugar del accidente, los equipos médicos informan de que no es precisa la intervención de los bomberos y se atiende a la mujer herida.