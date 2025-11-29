El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Herido en un accidente de circulación en Santervás de la Vega

El vehículo se salió de la vía y un hombre de 37 años tuvo que ser asistido por dolores en una pierna

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

Accidente de madrugada en las proximidades de la localidad palentina de Santervás de la Vega.

En torno a las 2:40 horas, se recibió un aviso en el servicio de emergencias 112 de Castilla y León por un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro número 2 de la carretera PP-24,66, en el término municipal de Santervás de la Vega. Se trataba de una salida de la vía de un vehículo y la sala de operaciones del 112 dio aviso a las emergencias sanitarias y a la Guarida Civil de Tráfico de Palencia.

Se solicitó asistencia médica para un varón de 37 años que se quejaba de dolores en una pierna.

