Homenaje a la primera cooperativa femenina de Tierra de Campos

La tercera edición de las Jornadas de Patrimonio de Cisneros ha teñido de memoria y emoción el corazón del municipio, culminando en un acto celebrado bajo el sello institucional de la XXVI Exaltación de la Figura del Cardenal. La alcaldesa, Rosa Aldea, subrayó este sábado la relevancia de rescatar la historia local y poner en valor el trabajo colectivo de quienes forjaron una alternativa en el medio rural.

En esta ocasión, el reconocimiento recayó sobre el Taller de Costura COTEXCI, la primera cooperativa femenina de Tierra de Campos, nacida a principios de los años setenta por iniciativa del párroco don Arturo. En aquel tiempo, las mujeres solo tenían dos salidas posibles, emigrar en busca de estudios o dedicarse al servicio doméstico en casas ajenas. Frente a esa disyuntiva, el párroco impulsó una tercera vía, un proyecto gremial que les permitiera quedarse y trabajar en su propio pueblo.

La cooperativa comenzó con un reducido grupo de socias que cosían piezas para comercios cercanos. Pronto el taller se quedó pequeño: el entusiasmo creció, la demanda aumentó y las máquinas llegaron para sostener una producción que, en su momento álgido, agrupó hasta cien mujeres, con cerca de cuarenta y cinco trabajadoras simultáneas en distintas cadenas. Fue el mayor centro de confección de Castilla y León y un ejemplo de solidaridad rural, con familias enteras respaldando el espíritu emprendedor de las socias. «La valentía de aquellas mujeres, trabajando incluso sin cobrar durante meses, supuso un cambio de paradigma en nuestra comunidad», recordó la alcaldesa.

Ampliar Homernaje a las cooperativistas, este sábado en Cisneros. El Norte

En las décadas posteriores, la cooperativa amplió su producción, llegando a suministrar prendas en Valladolid, León y Palencia e impulsando un efecto multiplicador en la economía local. Sin embargo, la apertura de los mercados trajo consigo la competencia de confecciones portuguesas y, más tarde, de producciones más baratas procedentes de Marruecos y Asia. Pese a los ajustes extremos (incluida la suspensión temporal de salarios para evitar el cierre), la cooperativa no pudo competir y cerró en 2016, con apenas tres socias en plantilla.

Lejos de entender ese final como un fracaso, la Fundación Cardenal y el Ayuntamiento quisieron colocarlo en perspectiva. «No hablamos de una derrota, sino de un legado», afirmó Aldea. «Hoy rendimos homenaje a la tenacidad y al compromiso colectivo, valores que nos enseñan que las raíces de nuestra identidad nacen del esfuerzo compartido».

Protagonistas y testimonios

Durante la XXVI Exaltación del Cardenal, el Centro Cultural Cardenal Cisneros se engalanó con fotografías históricas, nombres de las trabajadoras y testimonios. El homenaje, al que fueron invitadas todas las cooperativistas, incluyó también la inauguración de una exposición de pintoras locales.

La Exaltación del Cardenal forma parte de un amplio programa cultural, vigente hasta el 17 de agosto, que incluye conciertos en templos, rutas teatralizadas siguiendo las huellas históricas del Cardenal Cisneros y la tradicional Carrera Popular VIII Cisneriana, que une deporte y memoria recorriendo las calles más emblemáticas. La respuesta del público ha sido creciente, con vecinos acompañando cada iniciativa y visitantes de municipios cercanos sumándose a esta fiesta de historia viva.

