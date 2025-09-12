Expulsado del país el hombre que esgrimió un hacha en la Comisaría de la Policía Nacional

El Norte Palencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha logrado expulsar a su país de origen, tras numerosos intensos frustrados y un intenso trabajo documental, al hombre que en octubre de 2023 accedió a la Comisaría de la Policía Nacional de Palencia y esgrimió un hacha.

Entonces, según informan fuentes del Cuerpo Nacional de Policía en Palencia, era frecuente verle por las calles de la ciudad profiriendo gritos y golpeando el mobiliario urbano y, además, manifestó que no tenía dónde quedarse y quería regresar a su país. Llegó incluso a amenazar a una camarera marroquí con expresiones racistas y amenazas de muerte.

El hombre, con problemas psiquiáticos, cuenta con antecedentes por robo con fuerza, lesiones, malos tratos en el ámbito familiar, estafa, resistencia y desobediencia, atentado a agentes de autoridad y quebrantamientos de condena. Diagnosticado de trastorno de personalidad, mantenía una conducta antisocial, sin empatía ni sentimientos hacia las personas, siéndole indiferente por tanto las consecuencias de su conducta.

Reducido de inmediato

Entre los múltiples altercados que protagonizó en la capital palentina, destaca el que ocurrió una mañana de octubre de 2023, cuando consiguió entrar en las dependencias policiales ubicadas en la avenida de Simón Nieto con un hacha oculta en el interior de su chaqueta y, ya en el vestíbulo, la esgrimió, manifestando que quería ver al juez y que estaba dispuesto a hacer de todo para conseguirlo.

Inmediatamente fue controlado, reducido y detenido por el funcionario que en ese momento se encontraba en el control de entrada. Como consecuencia de su acción, el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza y fue posteriormente condenado. Ha estado ingresado hasta que la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial ha logrado documentarle y expulsarle a su país de origen. Tiene prohibido su regreso a España por diez años, el tiempo máximo que permite la legislación española.