El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo de la Policía Nacional de Palencia en una imagen de archivo. M. Brágimo

Palencia

Expulsado del país el hombre que esgrimió un hacha en la Comisaría de la Policía Nacional

Protagonizó varios altercados en la ciudad antes de lograr acceder a dependencias policiales con el arma oculto bajo la chaqueta en octubre de 2023

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:38

La Policía Nacional ha logrado expulsar a su país de origen, tras numerosos intensos frustrados y un intenso trabajo documental, al hombre que en octubre de 2023 accedió a la Comisaría de la Policía Nacional de Palencia y esgrimió un hacha.

Entonces, según informan fuentes del Cuerpo Nacional de Policía en Palencia, era frecuente verle por las calles de la ciudad profiriendo gritos y golpeando el mobiliario urbano y, además, manifestó que no tenía dónde quedarse y quería regresar a su país. Llegó incluso a amenazar a una camarera marroquí con expresiones racistas y amenazas de muerte.

Noticias relacionadas

Roban el bolso por el procedimiento del tirón a una mujer de 86 años

Roban el bolso por el procedimiento del tirón a una mujer de 86 años

Tres investigados por distribuir un postre con marihuana en las fiestas de Saldaña

Tres investigados por distribuir un postre con marihuana en las fiestas de Saldaña

El hombre, con problemas psiquiáticos, cuenta con antecedentes por robo con fuerza, lesiones, malos tratos en el ámbito familiar, estafa, resistencia y desobediencia, atentado a agentes de autoridad y quebrantamientos de condena. Diagnosticado de trastorno de personalidad, mantenía una conducta antisocial, sin empatía ni sentimientos hacia las personas, siéndole indiferente por tanto las consecuencias de su conducta.

Reducido de inmediato

Entre los múltiples altercados que protagonizó en la capital palentina, destaca el que ocurrió una mañana de octubre de 2023, cuando consiguió entrar en las dependencias policiales ubicadas en la avenida de Simón Nieto con un hacha oculta en el interior de su chaqueta y, ya en el vestíbulo, la esgrimió, manifestando que quería ver al juez y que estaba dispuesto a hacer de todo para conseguirlo.

Inmediatamente fue controlado, reducido y detenido por el funcionario que en ese momento se encontraba en el control de entrada. Como consecuencia de su acción, el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza y fue posteriormente condenado. Ha estado ingresado hasta que la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial ha logrado documentarle y expulsarle a su país de origen. Tiene prohibido su regreso a España por diez años, el tiempo máximo que permite la legislación española.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  3. 3

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  4. 4 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  5. 5

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  6. 6

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  7. 7

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  8. 8

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  9. 9

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Expulsado del país el hombre que esgrimió un hacha en la Comisaría de la Policía Nacional

Expulsado del país el hombre que esgrimió un hacha en la Comisaría de la Policía Nacional