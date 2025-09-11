El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo El primer ciclista toma la salida desde San Pablo y da comienzo a la etapa de la Vuelta en Valladolid

Palencia

Tres investigados por distribuir un postre con marihuana en las fiestas de Saldaña

Diez personas resultaron intoxicadas en la verbena y cuatro de ellas fueron derivadas al Hospital Río Carrión, donde una aún permanece ingresada

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:21

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a tres personas, dos hombres de 39 y 36 años y una mujer de 25, todos ellos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, por la elaboración y distribución de un alimento con sustancias estupefacientes, en concreto un postre de marihuana, durante las fiestas patronales de Saldaña.

Los hechos se produjeron en la madrugada del miércoles, cuando en torno a las 5:55 horas dos personas distribuyeron un alimento que contenía sustancias estupefacientes, con conocimiento previo de este extremo, entre varios de los asistentes a la verbena de final de fiestas de la localidad de Saldaña, que posteriormente ocasionó dolores gastrointestinales, mareos y vómitos a diez personas.

Estas personas se desplazaron hasta el centro de salud de la localidad, donde fueron atendidos. Cuatro de ellas fueron derivados al Hospital Rio Carrión de Palencia, permaneciendo aún una de ellas ingresada.

Tras las primeras investigaciones efectuadas por la Guardia Civil y la denuncia de una persona por estos hechos, se ha podido identificar a la persona que elaboró ese alimento y a las dos que lo distribuyeron, siendo investigadas por un delito contra la salud pública.

