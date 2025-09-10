Investigan una intoxicación alimentaria de diez personas en las fiestas de Saldaña

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025

La Guardia Civil de Palencia investiga una intoxicación alimentaria ocurrida en la madrugada de este miércoles durante las fiestas patronales de Saldaña.

En torno a las 5:55 horas, un total de diez personas que habían asistido a la verbena de fin de fiestas se empezaron a encontrar mal, acudiendo al centro de salud de la localidad por presentar síntomas como dolor gastrointestinal, mareos o vómitos, siendo atendidos por el personal sanitario. Cuatro de estas personas fueron derivadas al Hospital Río Carrión de Palencia, si bien su estado de salud no presentaba gravedad.

Ante la posibilidad de que el origen de dicha intoxicación hubiera sido de origen alimenticio por algún producto distribuido durante la verbena, la Guardia Civil ha tomado diferentes muestras para esclarecer lo sucedido.

Del estudio de estas muestras, que serán remitidas a Sanidad, se podrá determinar si la intoxicación fue fortuita o intencionada.

