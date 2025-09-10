Investigado un joven que rompió dos dientes a otro de un puñetazo en Alar

Miércoles, 10 de septiembre 2025

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un joven de 16 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de lesiones, después de que agrediera a otro joven durante las fiestas patronales de la localidad de Alar del Rey.

Los hechos se produjeron en torno a las 8:00 horas del pasado 23 de agosto, cuando la víctima abandonaba el recinto donde se había organizado una verbena por las fiestas de esta localidad de Palencia. Fue entonces cuando, de forma sorpresiva, recibió un fuerte puñetazo en el rostro que le ocasionó la pérdida parcial de dos piezas dentales.

Tras interponer la correspondiente denuncia y recopilar información de los testigos, la Guardia Civil pudo identificar al autor de la agresión, resultando ser este un menor, por lo que las diligencias instruidas fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Palencia.