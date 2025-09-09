El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presa del pantano de Ruesga. J. R.

Palencia

Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía

El hombre de 38 años no podía moverse, fue rescatado por los bomberos y trasladado en UVI móvil al Hospital Río Carrión

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:13

Un hombre de 38 años ha resultado herido en la tarde de este martes tras sufrir una caída desde más de cinco metros de altura en la presa de Cervera de Pisuerga, también llamada de Ruesga por ser el lugar donde se asienta, cuando tomaba una fotografía.

El accidente ha tenido lugar a las 18:18 horas, cuando la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para el hombre herido, que había caído de espaldas y que no podía moverse, por lo que era necesario rescatarle.

El gestor del 112 puso en comunicación al alertante con los técnicos del centro coordinador de emergencias para concretar la ubicación de la persona que precisaba ser rescatada, y además activó el Grupo de Rescate y Salvamento, cuyo helicóptero salió hacia el embalse con el equipo de rescate a bordo.

El 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil, los bomberos de la Diputación de Palencia y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

Finalmente, en el lugar, los bomberos rescataron al hombre de 38 años, por lo que el helicóptero de rescate regresó a su base. A continuación, fue atendido por el personal sanitario de Sacyl antes de ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Te puede interesar

