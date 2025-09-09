Investigados por una riña con lesiones en Fuentes de Valdepero Los participantes en la trifulca durante las fiestas del pueblo, uno de ellos menor de edad, son miembros de una misma familia

El Norte Palencia Martes, 9 de septiembre 2025, 11:24

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a tres hombres de nacionalidad española, siendo uno de ellos menor de edad, como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria, ocurridos durante las fiestas patronales de Fuentes de Valdepero.

Los hechos se produjeron a las 04:00 horas del sábado 16 de agosto, cuando se recibió un aviso de un altercado en el Centro Cultural de Fuentes de Valdepero.

Al lugar acudieron rápidamente dos patrullas de la Guardia Civil que, tras separar a las partes implicadas, pudieron comprobar que existía una persona herida que, posteriormente, fue atendida por los sanitarios desplazados hasta el lugar en este municipio de Palencia.

Ante estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar a los participantes, procediéndose a la investigación de tres de ellos, resultando ser miembros de una misma familia, como autores de los delitos citados anteriormente. Igualmente se formularon seis denuncias por desórdenes en la vía pública.