Roban el bolso por el procedimiento del tirón a una mujer de 86 años

Ocurrió sobre las 12:15 horas del jueves en la calle Santiago y la mujer sufrió lesiones en una ceja y un brazo al caer

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:05

La Policía Local acudió sobre las 12:15 horas del jueves a la calle Santiago, donde se había producido el robo del bolso por el procedimiento de tirón a una mujer de 86 años que sufrió una herida en la ceja al caer y dolor en el brazo. Fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia. No se localizó al autor del robo.

El mismo día, en torno a las 21:45 horas en la Plaza de España, se produjo un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta con fuga del primero. La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia se encargó de la investigación y la realización del informe.

Ya este viernes, alrededor de las 5:35 horas, en la glorieta del cruce de la avenida de Asturias con la avenida Simón Nieto, se produjo un accidente de tráfico entre un turismo y un patinete eléctrico como consecuencia del cual el conductor de este último, un joven de 19 años, resultó con lesiones de carácter leve, siendo trasladado al Hospital Río Carrión en ambulancia. La Unidad de Atestados de la Policía Local realizó el informe del accidente.

