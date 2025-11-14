Examen de madurez del Súper Agropal Palencia frente al Oviedo Los de Natxo Lezcano regresan al Pabellón Municipal de Deportes con una prueba para refrendar las sensaciones recuperadas en Zamora

El Pabellón Municipal de Deportes está preparado para vivir otra noche intensa de baloncesto. El Súper Agropal Palencia recibe al Alimerka Oviedo en un duelo que servirá para medir la solidez de la reacción morada. Tras romper su mala dinámica con una contundente victoria en Zamora, los de Natxo Lezkano quieren dar continuidad a las buenas sensaciones y reencontrarse con su mejor versión ante un rival en crecimiento.

El Súper Agropal Palencia llega a esta octava jornada como segundo clasificado, empatado con Estudiantes (5-2) y a dos victorias del líder invicto, el Leyma Coruña. El equipo, que recuperó la sonrisa en Zamora, contará con la baja de Ugochukwu. «Afrontamos el partido con la baja de Stephen y seguimos arrastrando molestias en varios jugadores. Supongo que seguirá siendo así hasta el parón de las ventanas. Superamos los días lo mejor que podemos y estamos con ganas del partido», señala Natxo Lezkano.

La lesión del pívot nigeriano será a priori algo menos grave de lo esperado. Ugochukwu no estará ante el Oviedo, pero si su evolución es positiva, podría regresar antes del parón por las Ventanas FIBA. «Fue un tirón en el aductor y pensábamos que podía ser una rotura más o menos fuerte que le podría tener un mes fuera. Creo que no va a ser el caso, vamos a ir poco a poco viendo sus sensaciones, haciendo pruebas cada semana y vamos a intentar no correr riesgos. Volverá a entrar cuando se sienta preparado», adelanta el técnico de Portugalete.

El Alimerka Oviedo visita el Pabellón Municipal de Deportes después de un triunfo de prestigio en la pista del Fuenlabrada. Los de Javi Rodríguez están en pleno crecimiento después de arrancar con tres derrotas seguidas y buscarán dar un paso más en tierras palentinas. «Tienen las cosas muy claras, saben a lo que juegan y tienen un ritmo de juego altísimo, en parte parecido al Zamora en cuanto a ritmo alto, tirar mucho de tres y cargar mucho el rebote. Tienen jugadores muy verticales que saben atacar muy bien las situaciones de uno contra uno. Fuerzan muchas ayudas para conseguir tiros abiertos. Pueden tirar de fuera prácticamente todos. Han sido muy competitivos durante toda la temporada, perdiendo contra rivales de la parte alta en partidos muy ajustados», analiza Natxo Lezkano.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la pretemporada en Oviedo, en un encuentro saldado con triunfo morado. «No sirve demasiado al quedar lejos en el tiempo y ser pretemporada. Estará bien para conocer al rival, pero nada más allá», reconoce Lezkano.

La rotación del Súper Agropal Palencia pierde a Ugochukwu, pero recupera a Chema González. El pívot maño ya dispuso de algún minuto en Zamora y su aportación en cuanto a asumir minutos en la pintura será clave para suplir la ausencia del nigeriano. «La buena noticia es que Chema llega mucho mejor que al partido en Zamora. Quería estar y nos pudo ayudar en un par de rotaciones cortas. Tiene algo más de ritmo, aunque sin llegar todavía a estar al 100%», expone Natxo Lezkano.

Los palentinos afrontan un calendario muy concurrido antes del parón, visitando entre semana al Iraurgi y recibiendo el próximo sábado a Estudiantes. «El equipo está centrado en este partido ante el Oviedo. Vamos día a día, prepararnos y jugar lo mejor que podamos. Cuando acabe el partido pensaremos en el siguiente», concluye Natxo Lezkano.

«Debemos devolver el apoyo de la afición con nuestro compromiso» El Súper Agropal Palencia regresa al Pabellón Municipal de Deportes tras la dura derrota ante el HLA Alicante. Un reencuentro donde la afición palentina tratará de volver a ser el jugador número seis. «La gente nos quiere ayudar y lo doy por descontado. Nos ayudó muchísimo en Zamora desde que llegamos al pabellón. Espero que sean parte del equipo, nos ayuden y esté con nosotros al 100%. Debemos mostrar sobre todo compromiso y representar esta camiseta, la ciudad y la provincia lo mejor que podamos, al margen de ganar o perder», expone Lezkano.