El Súper Agropal Palencia se deshace ante el Alicante

El Súper Agropal Palencia sumó su segunda derrota consecutiva ante el HLA Alicante en una auténtica debacle del conjunto morado. Los de Natxo Lezkano dejaron ... escapar una ventaja de catorce puntos para terminar cayendo estrepitosamente por veinte puntos de diferencia. El desacierto total de los palentinos en la segunda mitad les pasó factura, con los fantasmas del encuentro en Melilla reapareciendo. Resultado, doce puntos en el tercer cuarto y seis en el cuarto, en una pésima puesta en escena de un equipo sin ideas por momentos. El Súper Agropal necesita reaccionar y recuperar las buenas sensaciones de manera urgente. Próximo rival, el CB Zamora a domicilio.

La previa del encuentro contó con Luis Guil –extécnico morado- como principal atractivo. El actual técnico asistente del Real Madrid estuvo presente en el Pabellón, aclamado y muy bien recibido por los aficionados palentinos. El Súper Agropal Palencia arrancó enchufado el encuentro, con Ugochukwu monopolizando la anotación en los primeros compases para decantar el primer parcial del lado palentino (6-3). Vrankic y Tobias Borg ampliaron la renta morada, sumado a una intensa defensa que provocó varias pérdidas en el HLA Alicante. Un triple frontal de Kamba, nada más colocar un tapón en el otro lado de la pista, situaba nueve arriba a los de Lezkano (14-5). Reaccionó parcialmente el conjunto alicantino, aunque la acometida inmediata del Súper Agropal logró instaurar diez puntos de margen después de un sensacional dos más uno de Wintering, tras un robo de Adam Kunkel (19-9). Aris y Jordá estrecharon la diferencia en el último minuto de cuarto, para concluir con 21-14.

El paso por vestuarios le valió al cuadro morado para recargar pilas. Tras encajar la primera canasta en manos de Jordá, llegó un triple de Jakovics y un mate de Ugochukwu para forzar el primer tiempo muerto de Rubén Perelló (26-16). Pero los visitantes regresaban más entonados tras el paso por banquillos, con Tamba anotando bajo canasta y con otro triple de Jordá. Vrankic respondió de inmediato con otro triple y Armus reinstauraba la ventaja palentina. Cuatro puntos consecutivos de Wintering, más un mate de Kamba, obligaban nuevamente a Perelló a detener el crono ante la avalancha morada (39-25). Un dos más uno de Geu y otro triple de Álex Jordá recortaba nuevamente la diferencia a diez puntos. Natxo Lezkano pidió tiempo muerto a falta de 9,4 segundos para preparar el último ataque de la primera mitad. Lanzó finalmente Xabi Oroz desde la esquina, aunque no acertó.

El nuevo paso por vestuarios le sentó mejor al HLA Alicante. Un dos más uno de Larsen y un triple de Mike Torres recortaban diferencias para los visitantes. Jakovics respondió nuevamente desde el triple, aunque Jordan Walker desde la personal, más otro triple de Mike Torres, situaban a los alicantinos a tan solo cuatro puntos (50-46). Natxo Lezkano paró el partido en busca de soluciones de cara a los últimos tres minutos del cuarto. El Súper Agropal Palencia estaba atascado en ataque y no encontraba soluciones para anotar, con la posibilidad de que reapareciesen los fantasmas del partido en Melilla. Richardson anotó cuatro puntos consecutivos para empatar el encuentro y Wintering por fin rompió la sequía local, desde la personal. Los palentinos continuaron sin encontrar acierto en ataque, lo que aprovechó el HLA Alicante para situarse por delante por primera vez en todo el choque. El cuarto para los visitantes lo redondeó Larsen con la última canasta, echando el cierre con más cinco para los de Perelló (53-58).

El último cuarto arrancaba con técnica a Geu por no dejar sacar y con Tobias Borg fallando el lanzamiento libre. Ugochukwu sí acertaba a recortar desde la personal, pero el ataque del HLA Alicante continuaba encontrando los espacios en la defensa morada. Coulibaly con un mate y Aris y Richardson con sendas bandejas marcaban la máxima hasta el momento para los alicantinos (55-64). Lezkano paró otra vez el partido y tras el tiempo muerto Vrankic acertaba bajo canasta. Un triple de Jordan Walker y otro de Mendikote desde la esquina sentenciaban prácticamente el partido ante el desacierto constante del Súper Agropal. El propio Walker asestaba un nuevo golpe a los palentinos, que estaban con trece de desventaja a falta de 2:38. La debacle fue todavía mayor en los últimos compases de juego. Jordan Walker dominó a su antojo dichos minutos, donde los de Natxo Lezkano no fueron capaces de anotar una sola canasta. Derrota merecida y abultada finalmente, por 59-79, entre los silbidos de un Pabellón Municipal, muy enfadado con los suyos.