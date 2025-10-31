El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Oroz se hace con un rebote. Lucía Burón Cabrero

Primera FEB

El Súper Agropal Palencia se deshace ante el Alicante

El conjunto palentino que dirige Natxo Lezkano desaprovechó una ventaja de catorce puntos en una nefasta segunda mitad, donde anotó solo dieciocho puntos (59-79)

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:27

El Súper Agropal Palencia sumó su segunda derrota consecutiva ante el HLA Alicante en una auténtica debacle del conjunto morado. Los de Natxo Lezkano dejaron ... escapar una ventaja de catorce puntos para terminar cayendo estrepitosamente por veinte puntos de diferencia. El desacierto total de los palentinos en la segunda mitad les pasó factura, con los fantasmas del encuentro en Melilla reapareciendo. Resultado, doce puntos en el tercer cuarto y seis en el cuarto, en una pésima puesta en escena de un equipo sin ideas por momentos. El Súper Agropal necesita reaccionar y recuperar las buenas sensaciones de manera urgente. Próximo rival, el CB Zamora a domicilio.

