Una jugada del Deporcyl Guardo contra el Begonte. Guardo FS

El Deporcyl Guardo se reencuentra consigo mismo tras semanas de dudas

El conjunto de Roberto Garrido consolida su crecimiento con tres victorias seguidas y afronta ante O Esteo un examen de madurez para confirmar su reacción

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

El Deporcyl Guardo FS ha encontrado, por fin, el punto de equilibrio que tanto había perseguido en este arranque de temporada. Después de un inicio ... irregular con una victoria en las cuatro primeras jornadas, el conjunto dirigido por Roberto Garrido ha encadenado tres triunfos consecutivos que han devuelto la confianza al vestuario y la ilusión a una afición que no ha dejado de llenar La Bombonevera cada fin de semana. El equipo se impuso por 3-4 en su visita al Tierno Galván y volvió a mostrar solidez en casa ante el IES Coruxo (3-0), dejando la portería a cero por segunda vez consecutiva.

