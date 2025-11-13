El Deporcyl Guardo se reencuentra consigo mismo tras semanas de dudas

El Deporcyl Guardo FS ha encontrado, por fin, el punto de equilibrio que tanto había perseguido en este arranque de temporada. Después de un inicio ... irregular con una victoria en las cuatro primeras jornadas, el conjunto dirigido por Roberto Garrido ha encadenado tres triunfos consecutivos que han devuelto la confianza al vestuario y la ilusión a una afición que no ha dejado de llenar La Bombonevera cada fin de semana. El equipo se impuso por 3-4 en su visita al Tierno Galván y volvió a mostrar solidez en casa ante el IES Coruxo (3-0), dejando la portería a cero por segunda vez consecutiva.

La reacción tiene, sobre todo, un componente emocional. El propio entrenador, Roberto Garrido, admite que el cambio en el aspecto psicológico y moral ha sido clave para que el equipo diese ese paso al frente. «Tres victorias seguidas son un salto importante en una Liga de tres puntos, sobre todo a nivel de confianza de grupo y de creer en lo que estamos haciendo», explica. «En dos de esos partidos hemos dejado la portería a cero, que es algo complicado en fútbol sala. Los jugadores están creciendo, y eso es bueno para nosotros y para la afición, que sigue llenando el pabellón y empujando al equipo».

Y es que la afición guardense, una vez más, ha sido parte fundamental del renacer. A pesar del irregular inicio –una victoria, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas–, La Bombonevera ha mantenido su ambiente habitual, calor, ruido y apoyo incondicional. El camino hasta este punto no ha sido sencillo. En las primeras jornadas, las lesiones, los problemas de fichas y la falta de continuidad en los entrenamientos impidieron que el Guardo mostrara su verdadero nivel.

Sin embargo, el tiempo y la paciencia han surtido efecto. El equipo ha ido recuperando efectivos, ha ajustado automatismos y, sobre todo, ha superado el bloqueo psicológico que tanto le lastró en el arranque. «La plantilla estaba obligada a dar un salto partiendo desde lo individual para transformarlo en lo colectivo», reconoce Garrido. «Había que superar ansiedades, contagiar al grupo y conseguir que todos los jugadores pudieran jugar. Es cierto que todavía estamos lejos de lo que pretendemos, pero el equipo va hacia arriba y se nota en el día a día».

Estímulos positivos

El técnico insiste en la importancia de la mentalidad. «Si no crees, no vas a mejorar», repite. Y añade que «hay jugadores que no conocían la categoría y han tenido que acoplarse mentalmente a un nivel muy exigente, donde todos los equipos saben a qué juegan y están trabajados. Una buena mentalidad se refuerza con estímulos positivos, y los resultados ayudan mucho».

La buena dinámica se pondrá a prueba este fin de semana con una de esas citas que separan la ilusión de la confirmación. El Deporcyl Guardo visitará la pista del O Esteo, segundo clasificado, que solo ha perdido un encuentro en lo que va de Liga y cuenta con uno de los nombres propios del fútbol sala nacional, Adrián Martínez Vara, 'Adri', internacional absoluto con España, campeón de Europa y exjugador de ElPozo Murcia, O Parrulo Ferrol y otros grandes del país.

«Afrontamos este partido con ilusión, más como un reto que como un problema», comenta Garrido. «Nos enfrentamos al mejor jugador de la categoría y a un rival que solo ha perdido un partido. Vamos a su casa confiando en nuestras posibilidades y tratando de explotar sus debilidades».

El técnico reconoce que no será sencillo, aunque el crecimiento del equipo ha sido notable durante las últimas semanas. Los guardenses son novenos con trece puntos, a seis de la zona de 'play-off', aunque Roberto Garrido señala que todavía es pronto para hablar de objetivos. «Hablar ahora de 'play-off' o de salvación es complicado porque no ha acabado ni la primera vuelta», reconoce, «pero si somos capaces de volver con algo positivo, sería un golpe sobre la mesa».

Un vestuario unido

El mensaje que se respira en el vestuario es de unidad y compromiso. Jugadores jóvenes que asumen nuevas responsabilidades, otros con experiencia que marcan el camino. Garrido pone un ejemplo muy claro, «Beto es una institución en Guardo. Tiene 44 años y está jugando una media de tres a cinco minutos, pero entrena con unas ganas extraordinarias. Ese es el reflejo y la actitud que debemos tener. Ser líder es saber cuál es el papel de cada uno, pensar en el grupo y sumar para el colectivo».

Esa combinación de juventud, trabajo y orgullo local ha devuelto al Guardo a su esencia. Un club acostumbrado a reinventarse y a sobreponerse a las dificultades, que vuelve a mirar hacia arriba con prudencia, pero también con ilusión. «La idea es llegar a los meses importantes en nuestro mejor momento», insiste el entrenador. «El equipo está en crecimiento, y eso es positivo. Psicológicamente, los jugadores están aprendiendo a asumir roles diferentes. Todo parte desde lo individual para sumar en lo colectivo».

El presente invita al optimismo, pero nadie en Guardo olvida el camino recorrido. Después de dos temporadas difíciles, con salidas inesperadas y proyectos inestables, el club necesitaba reencontrarse consigo mismo. Este inicio de reacción, más allá de los resultados, parece marcar el inicio de ese proceso. «Tenemos una buena plantilla, pero teníamos la obligación de demostrarlo», resume Garrido. «Los resultados son el reflejo del trabajo, y el equipo está empezando a creer en sí mismo».

Este fin de semana, el Deporcyl Guardo tendrá la oportunidad de seguir escribiendo esa nueva etapa. En la pista de O Esteo, ante uno de los grandes equipos de la categoría esta temporada, buscará su cuarta victoria consecutiva y la confirmación definitiva de que la temporada ha cambiado de rumbo. Un partido grande para un equipo que vuelve a sentirse grande.