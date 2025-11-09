El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Apa, durante el derbi palentino de este domingo en el Mariano Haro.

Apa, durante el derbi palentino de este domingo en el Mariano Haro. Lucía Gil Maestro

Reparto de puntos en el derbi palentino

El Becerril logra el empate en el tramo final ante el Palencia Cristo tras un agónico tanto de Sierra en el Mariano Haro

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

El derbi provincial entre Becerril y Palencia Cristo terminó este domingo con reparto de puntos tras un duelo igualado y con emoción hasta el final ... en el Mariano Haro. Un choque con ese sabor especial de los derbis donde no importaron las dinámicas dispares con las que ambos equipos llegaban a este enfrentamiento. Rober adelantó a los visitantes al inicio del segundo tiempo y Sierra estableció el empate en el minuto 89, haciendo justicia a la insistencia del conjunto local, que generó más ocasiones, pero volvió a mostrarse falto de acierto en los metros finales.

elnortedecastilla Reparto de puntos en el derbi palentino