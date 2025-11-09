Reparto de puntos en el derbi palentino

El derbi provincial entre Becerril y Palencia Cristo terminó este domingo con reparto de puntos tras un duelo igualado y con emoción hasta el final ... en el Mariano Haro. Un choque con ese sabor especial de los derbis donde no importaron las dinámicas dispares con las que ambos equipos llegaban a este enfrentamiento. Rober adelantó a los visitantes al inicio del segundo tiempo y Sierra estableció el empate en el minuto 89, haciendo justicia a la insistencia del conjunto local, que generó más ocasiones, pero volvió a mostrarse falto de acierto en los metros finales.

El Palencia Cristo, que defendió su ventaja con orden, se quedó con un jugador menos en los últimos minutos por la lesión de Pablo, que no pudo continuar y dejó a su equipo en inferioridad al haberse agotado ya los cambios. Pese a ello, los de Chuchi Jorques rozaron el triunfo hasta el tanto final del Becerril, que rescató un punto valioso en un encuentro disputado y de ritmo intenso.

Con el punto, los de Francis Olea se mantienen al borde del descenso con los mismos puntos que el Villaralbo y visitarán la semana que viene al Numancia B; el Palencia Cristo, por su parte, sigue líder con dos puntos de ventaja sobre sus perseguidores y afrontará el próximo fin de semana el derbi capitalino ante el Palencia CF en La Balastera.

Becerril Sevillano; Adrián (Mark, min.77), Sierra, Arranz, Miguel (Diego, min.77); Conde, Ruly (Montenegro, min.64), Simal, Pablo; Amado (Agho, min.77) y David (Charly, min.64). 1 - 1 Palencia Cristo Álex Fernández; Ivi, Pablo, Munguía (Álvaro, min.82), Apa; Acero (Luismi, min.46), Felipe Peredo, Cesitar (Anderson, min.78), Rober (Santi Pérez, min.74), Javi Rubio (Cítores, min.46); y Mikel. Goles: 0-1 Rober (min.52). 1-1 Sierra (min.89).

Árbitros: Suárez Larrén (colegio palentino). Mostró tarjeta amarilla a Ruly, Conde y Arranz por parte del Becerril y a Acero, Javi Rubio, Apa y Álex Fernández por parte del Palencia Cristo.

Incidencias: Mariano Haro, ante unos 450 espectadores.

El derbi provincial arrancó con un ritmo frenético sobre el césped del Mariano Haro. El Becerril comenzó más entonado y dispuso de hasta dos oportunidades claras para adelantarse en los primeros cinco minutos de juego. Los de Francis Olea saltaron con gran intensidad y con una presión alta que puso en problemas a la salida de balón del Palencia Cristo. Precisamente una pérdida de los visitantes generó la primera llegada, con un mano a mano que David trató de definir por bajo y donde Álex Fernández realizó una sensacional parada. Los becerrileños también lo probaron a balón parado, con un remate de cabeza de Pablo que se marchó rozando el palo. El paso de los minutos permitió a los de Chuchi Jorques ir asentándose en el encuentro y frenar en seco las oportunidades, aunque sin terminar de encontrar tampoco el camino hacia la portería de Sevi.

El Palencia Cristo encontró su primera gran oportunidad finalmente en un centro lateral de Rober sobre la media hora de encuentro. Mikel remató libre de marca en el segundo palo tras lanzarse en plancha, pero su remate se estrelló ante una buena respuesta de Sevi que mantenía el empate. La última de la primera mitad fue nuevamente para el Becerril y a balón parado. El esférico se paseó por la misma línea de gol tras una mala salida de Álex Fernández que no acertó a despejar y, desde esa posición, Arranz remató contra el larguero cuando todo el Mariano Haro ya cantaba el primer tanto.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron para el Palencia Cristo. Los capitalinos regresaron mejor al terreno de juego y dominaron ese primer tramo. En su mejor momento encontraron los de Chuchi Jorques su premio. Centro de Cítores desde el perfil zurdo, intento fallido de chilena de Apa en el área pequeña y el balón fue a parar al segundo palo, donde Rober lo recogió para disparar cruzado y anotar el primer gol del partido. Una acción polémica con muchas protestas por partes de la defensa del Becerril que pedía juego peligroso en el intento de remate de Apa. El tanto le sentó muy bien al Palencia Cristo y muy mal a los becerrileños. Los visitantes aprovecharon las dudas en los de Francis Olea para tratar de sentenciar el choque con el segundo. Cítores con una sensacional y potente volea estuvo cerca de conseguirlo e instantes más tarde fue Cesitar quien lo intentó con un remate desde la frontal del área que se marchó desviado.

El Becerril logró reponerse y crecer nuevamente a través del balón para tratar de conseguir el empate. Los locales dominaban en lo posicional, pero no lograban encontrar una fórmula para generarle peligro al Palencia Cristo. Los envíos laterales y frontales eran repelidos de manera constante por la dupla de centrales visitante, y tampoco el Becerril lograba generar peligro a balón parado.

La falta de efectividad becerrileña estuvo cerca de costarle caro a los locales, concediendo un contragolpe en la recta final que pudo matar el encuentro. Mikel condujo en solitario y cedió en el último tercio para Cítores, cuyo disparo demasiado centrado fue a parar directamente a las manos de Sevi.

Lesión de Pablo

Los últimos cinco minutos del encuentro cambiaron por completo para el Palencia Cristo con la lesión de Pablo. El central morado abandonó el terreno de juego por problemas en su rodilla y sin poder siquiera apoyar, con todos los cambios usados. Los de Chuchi Jorques buscaron defender los tres puntos con diez efectivos. Charly lo intentó con un remate bien bloqueado por la defensa visitante y en la segunda jugada Simal no llegaba por muy poco a rematar en el segundo palo otro balón que se paseó por toda el área del Palencia Cristo.

Cuando todo parecía decidido, el balón parado dictó sentencia. Saque de esquina peinado en el primer palo, que tras botar dentro del área y no conseguir la defensa capitalina despejar, Sierra metió la puntera para rescatar un punto para el Becerril en la recta final. Un empate que hacía más justicia a lo visto sobre el terreno de juego, como premio al enorme esfuerzo de los becerrileños que nunca tiraron la toalla y creyeron hasta el final.