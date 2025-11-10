El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de la '3x7 Palencia 2025' en el Ayuntamiento. El Norte

La '3x7 Ciudad de Palencia' reunirá a más de 1.300 corredores este sábado

La prueba, con distancias de 7, 14 y 21 kilómetros, tendrá carácter solidario e inclusivo y recaudará fondos para la Fundación Hombres Nuevos

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Palencia se prepara para acoger este sábado, 15 de noviembre, una nueva edición de la '3x7 Ciudad de Palencia', una cita que contará con más ... de 1.300 corredores y tres modalidades de distancia -7, 14 y 21 kilómetros- sobre un circuito urbano, llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo. La prueba está organizada por el Patronato Municipal de Deportes (PMD) junto a los clubes Cuatro Cantones, Puentecillas, Corriendo por Palencia y RunvaSport, con la colaboración del campus de Palencia de la Universidad de Valladolid.

