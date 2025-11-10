La '3x7 Ciudad de Palencia' reunirá a más de 1.300 corredores este sábado

Palencia se prepara para acoger este sábado, 15 de noviembre, una nueva edición de la '3x7 Ciudad de Palencia', una cita que contará con más ... de 1.300 corredores y tres modalidades de distancia -7, 14 y 21 kilómetros- sobre un circuito urbano, llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo. La prueba está organizada por el Patronato Municipal de Deportes (PMD) junto a los clubes Cuatro Cantones, Puentecillas, Corriendo por Palencia y RunvaSport, con la colaboración del campus de Palencia de la Universidad de Valladolid.

La prueba corta partirá desde la Calle Isaac Peral, mientras que las dos más largas desde la Avenida Cardenal Cisneros. Todas ellas contarán con la línea de meta en la pista de atletismo del Campo de la Juventud. Además de su vertiente deportiva, la carrera tendrá un marcado componente solidario e inclusivo. Por un lado, incluirá un «Kilómetro Inclusivo» de 1.000 metros con salida y meta en el Campo de la Juventud, dirigido a fomentar la participación de personas con diversidad funcional. Por otro, destinará parte de la recaudación a la Fundación Hombres Nuevos, creada por Nicolás Castellanos.

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, destacó durante la presentación que esta edición «representa el modelo de deporte que queremos para Palencia: participativo, inclusivo y orientado al bienestar». En su intervención, agradeció la implicación de los clubes locales y el trabajo conjunto que ha permitido recuperar los niveles de participación «de los mejores años».

La camiseta oficial de la prueba lucirá el distintivo de «Palencia, Ciudad Europea del Deporte 2026», título otorgado por ACES Europe en reconocimiento al compromiso de la ciudad con la promoción de la actividad física y la salud.

Por su parte, Arancha Delgado Guzón, vicepresidenta de la Fundación Hombres Nuevos, recordó que los fondos recaudados se destinarán al proyecto de becas educativas en Bolivia, del que ya se han beneficiado más de 5.000 jóvenes desde su creación. «Cada euro ayuda a formar personas libres y con capacidad de transformar su entorno», señaló.

Los clubes locales han colaborado en el diseño y organización del recorrido. Mariano Calvo, del Club Cuatro Cantones, explicó que el circuito «recorre zonas céntricas y emblemáticas de la ciudad, evitando grandes alteraciones del tráfico y favoreciendo la presencia de público». El itinerario incluirá tramos por la Calle Mayor, la plaza de los Juzgados y el Paseo del Salón, con llegada al Campo de la Juventud, donde se celebrará la entrega de premios y el sorteo final.

La recogida de dorsales se realizará el viernes 14, de 17:00 a 20:00 horas, y el sábado, de 12:00 a 16:30, en el Campo de la Juventud. Para ello será necesario presentar el justificante de inscripción y un documento identificativo.

Las salidas se efectuarán de forma escalonada, a las 17:30 horas para la media maratón (21K), a las 17:45 para los 14 kilómetros y a las 18:15 para los 7 kilómetros. Los participantes dispondrán de avituallamientos en los kilómetros 5, 12 y 19.

Como novedad, los corredores inscritos en la Maratón de Valencia 2025 podrán participar de forma gratuita en la distancia de 21 kilómetros, una iniciativa que refuerza los lazos entre ambas pruebas y que busca proyectar el nombre de Palencia en el calendario nacional de fondo. Con todo, la ciudad afronta una jornada que volverá a unir deporte, convivencia y compromiso social en una prueba que aspira a consolidarse como una de las grandes citas del otoño atlético castellano y leonés.