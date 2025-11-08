El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Súper Agropal Palencia reencuentra su acierto en Zamora

El Súper Agropal Palencia reencuentra su acierto en Zamora

Los de Lezkano regresan a la senda del triunfo gracias a un histórico segundo cuarto donde arrasaron a los zamoranos

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

El Súper Agropal Palencia logró este sábado reencontrarse con las buenas sensaciones en Zamora y romper su mala dinámica de dos derrotas consecutivas. Los de ... Natxo Lezkano superaron con solvencia (77-102) a un conjunto zamorano que naufragó en un segundo cuarto histórico en cuanto a acierto por parte de los palentinos, donde anotaron 42 puntos. El punto exterior regresó, y de qué manera, a las manos de los lanzadores del Súper Agropal, firmando un 44,7% de acierto desde el triple y logrando dominar el encuentro desde el rebote –ganando a Zamora por 34-35 en este apartado–. Las pérdidas de los zamoranos fueron otro aliciente más –18 balones perdidos– para el recital coral de los de Natxo Lezkano, donde los doce jugadores que dispusieron de minutos aportaron en anotación.

