El Súper Agropal Palencia reencuentra su acierto en Zamora

El Súper Agropal Palencia logró este sábado reencontrarse con las buenas sensaciones en Zamora y romper su mala dinámica de dos derrotas consecutivas. Los de ... Natxo Lezkano superaron con solvencia (77-102) a un conjunto zamorano que naufragó en un segundo cuarto histórico en cuanto a acierto por parte de los palentinos, donde anotaron 42 puntos. El punto exterior regresó, y de qué manera, a las manos de los lanzadores del Súper Agropal, firmando un 44,7% de acierto desde el triple y logrando dominar el encuentro desde el rebote –ganando a Zamora por 34-35 en este apartado–. Las pérdidas de los zamoranos fueron otro aliciente más –18 balones perdidos– para el recital coral de los de Natxo Lezkano, donde los doce jugadores que dispusieron de minutos aportaron en anotación.

Caja Rural Zamora Naspler (4), Martínez (13), Rogers (18), Kristensen (2) y Lo (7). También jugaron Peris (9), Round (-), Thrastarson (10) y Paukštė (14). 77 - 102 Súper Agropal Palencia Jakovics (9), Kunkel (15), Xabi Oroz (7), Vrankic (11) y Armus (6). También jugaron Wintering (12), Borg (2), Manu Rodríguez (22), Kamba (3), Muñoz (11), Ugochukwu (2) y Chema González (2). Parciales: 23-18, 10-42, 27-18 y 17-24.

Árbitros: Zamora, Olivares y Benavente.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de Primera FEB disputado en el Ángel Nieto de Zamora.

Como parte negativa, la lesión de Stephen Ugochukwu que disputó solo tres minutos antes de retirarse al banquillo en el primer cuarto para no regresar a pista. La presencia del pívot nigeriano de cara a la próxima semana apunta a seria duda, a la espera de que se le realicen pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. Los mejores del Súper Agropal fueron Manu Rodríguez, impecable en la anotación y con un solo fallo en sus lanzamientos con 22 puntos, y Josip Vrankic, con 11 puntos y 10 rebotes. El próximo compromiso liguero para los palentinos será el próximo viernes en el Pabellón Municipal de Palencia, donde recibirán al Alimerka Oviedo.

Las sensaciones para el Súper Agropal Palencia fueron buenas desde el salto inicial en el Pabellón Ángel Nieto. Un triple de Jakovics y sendas bandejas de Kunkel y Oroz ponían de manifiesto que los palentinos tenían ganas de olvidarse de las últimas dos derrotas (2-7). La reacción del Caja Rural CB Zamora no se hizo esperar, con Omar Lo a la cabeza. Dos triples de Thrastarson empataban el encuentro tras el primer intercambio de golpes (12-12). La entrada a pista de Paukštė puso en problemas a los palentinos, con cuatro puntos consecutivos y las primeras dudas en los de Lezkano. Chema González y Manu Rodríguez frenaron el parcial, ambos desde la personal, aunque un último triple de Álvaro Martínez permitía al Zamora cerrar el primer cuarto con cinco puntos de ventaja (23-18).

El primer minuto del segundo cuarto fue un adelanto de lo que tenía preparado el Súper Agropal Palencia durante esos diez minutos de juego. Manu Rodríguez anotaba cinco puntos seguidos y Saulo Hernández paraba el partido pese a seguir por delante en el marcador (26-25). El acierto exterior continuó en el conjunto morado. Dos triples de Manu, otro de Muñoz e incluso un cuarto de Jakovics rompían el choque y permitían a los de Natxo Lezkano marcharse en el marcador. Muñoz desde la personal y Kunkel redondeaban el parcial antes de otro tiempo muerto de los zamoranos (31-43). Nada cambió en el regreso a pista. Los locales no lograban anotar y a los palentinos les salía todo. Solo Lo y Álvaro Martínez lograban descontar desde la personal un huracán morado que estaba completamente desatado. Quince puntos más en apenas cuatro minutos y un último acierto de Manu Rodríguez para llegar al descanso con 33-60.

El Caja Rural CB Zamora regresó del paso por vestuarios intentando una remontada que parecía imposible. Los triples de Rogers acercaron a los locales en el marcador, aunque sendos aciertos también desde la larga distancia de Oroz y Muñoz mantenían esa extensa ventaja para los morados (45-67). Una falta antideportiva de Wintering y una técnica a Manu Rodríguez abrieron las puertas del partido al Zamora. Rogers recortaba diferencias y el Ángel Nieto soñaba con la remontada. El espejismo se desvaneció con dos acciones de canasta y adicional consecutivas, tres más uno de Manu y dos más uno de Kamba (54-74). Paukštė recortaba diferencias en la recta final, cerrando así el cuarto con dieciocho de ventaja para los de Lezkano (60-78).

El Súper Agropal Palencia sentenció por completo el choque en el primer minuto del último cuarto. Canasta de Armus y triple de Jakovics para disipar cualquier esperanza de remontada en el CB Zamora. Kunkel y Borg aumentaron la renta morada, con todavía ocho minutos por delante donde la única incógnita era cuál iba a ser la diferencia final entre ambos conjuntos. Los locales recortaron diferencias tras una técnica a Jakovics, aunque los triples de Álvaro Muñoz y Manu Rodríguez ampliaban nuevamente la renta. Peris y Rogers maquillaban el marcador, que nunca bajaron el ritmo e intentaron todo durante la segunda mitad para volver a meterse en el encuentro. Kunkel desde la pintura subía al marcador los 100 puntos para el Súper Agropal y Armus anotaba la última canasta morada, cerrando así el triunfo por 77-102.