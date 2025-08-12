El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Desalojan la localidad zamorana de Puercas
Stephen Ugochukwu en un partido de la pasada temporada. Odilo Cartagena

Stephen Ugochukwu refuerza el juego interior del Súper Agropal

El pívot estadounidense con pasaporte nigeriano llega a Palencia procedente del Odilo Cartagena

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 12 de agosto 2025, 17:42

La espera de la afición palentina respecto a la llegada de nuevo interior al Súper Agropal ha llegado a su fin. Stephen Ugochukwu llega al ... conjunto morado procedente del Odilo Cartagena y ser el penúltimo refuerzo del proyecto comandado por Natxo Lezkano. El pívot estadounidense con pasaporte nigeriano y 2.01m refuerza una posición de 'cinco' ocupada hasta el momento solamente por Chema González. Undécima pieza de la plantilla, a la espera de un último refuerzo durante los próximos días para dar por completo el equipo de cara a esta temporada 2025-26. Está previsto que los jugadores lleguen de manera progresiva a Palencia durante esta semana y pasen los respectivos reconocimientos médicos, antes de arrancar la pretemporada a inicios de la próxima.

