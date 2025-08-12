Stephen Ugochukwu refuerza el juego interior del Súper Agropal

La espera de la afición palentina respecto a la llegada de nuevo interior al Súper Agropal ha llegado a su fin. Stephen Ugochukwu llega al ... conjunto morado procedente del Odilo Cartagena y ser el penúltimo refuerzo del proyecto comandado por Natxo Lezkano. El pívot estadounidense con pasaporte nigeriano y 2.01m refuerza una posición de 'cinco' ocupada hasta el momento solamente por Chema González. Undécima pieza de la plantilla, a la espera de un último refuerzo durante los próximos días para dar por completo el equipo de cara a esta temporada 2025-26. Está previsto que los jugadores lleguen de manera progresiva a Palencia durante esta semana y pasen los respectivos reconocimientos médicos, antes de arrancar la pretemporada a inicios de la próxima.

El Súper Agropal Palencia incorpora músculo, rebote y experiencia internacional con la llegada de Stephen Chukwuemeka Ugochukwu, ala-pívot estadounidense con pasaporte nigeriano que aterriza en el conjunto morado tras su paso por el FC Cartagena Baloncesto en la Primera FEB. Nacido en Lewisville (Texas), de 29 años y con 2.01 metros de altura, se formó en la Carrollton Christian Academy y en la Liberty Christian de Argyle, antes de dar el salto a la Universidad Estatal McNeese (NCAA), donde compitió cuatro temporadas con los Cowboys. Su carrera profesional comenzó en 2018 en Soles de Mexicali (México) y continuó en la G-League con Texas Legends y Northern Arizona Suns, donde mostró su capacidad para imponerse en la pintura.

Su primera experiencia en España llegó en 2020 con el Grupo Alega Cantabria, firmando notables cifras de 10,3 puntos, 8 rebotes y 2,3 tapones por encuentro. Después pasaría por el Basket Navarra en LEB Plata y encadenaría un recorrido internacional que le llevó a las ligas de Suecia (Södertälje Kings), Chipre (Enosis Neon Paralimni), Catar (Al Ahli SC) y Grecia (Maroussi BC y Ermis Schimatari). En 2024 se incorporó al Odilo Cartagena, y ahora llega a Palencia para aportar intensidad defensiva, fortaleza física y versatilidad en el juego interior, convirtiéndose en un refuerzo de peso para el proyecto dirigido por Natxo Lezkano.

Ugochukwu se une así a una plantilla que está a falta de un último retoque antes de echar a andar. En el puesto de base, Wintering, Jakovics y Xabi Oroz complementan ese puesto de uno, la dupla compuesta por Tobias Borg y Adam Kunkel continuará al dos, Kamba, Manu Rodríguez, Álvaro Muñoz como aleros, Vrankic como único cuatro y la pareja Chema-Ugochukwu al cinco. El último refuerzo llegará para apuntalar ese juego interior, aunque la versatilidad de muchos jugadores puede recolocar las demarcaciones. Por el momento, esos son los once perfiles de los que dispone Natxo Lezkano con vistas a tratar de competir por todo este curso en Primera FEB.