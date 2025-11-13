El liderato en juego en un derbi palentino de altos vuelos Palencia Cristo y Palencia CF se miden este domingo en La Balastera con solo dos puntos de diferencia y la cima de la Tercera RFEF como objetivo

La Balastera volverá a ser el domingo (18:00 horas) el epicentro del fútbol palentino. Los dos conjuntos de la capital, Palencia Cristo Atlético y Palencia CF, se enfrentan en un derbi cargado de emoción y con el liderato en juego. El Palencia Cristo llega como primer clasificado con 25 puntos, mientras que el Palencia CF es segundo con 23, empatado con el Atlético Tordesillas. Dos puntos separan a ambos equipos en una lucha que promete mantenerse viva hasta final de curso, pero el peso de un duelo así va más allá de la tabla: son tres puntos que valen mucho más en el apartado emocional.

A la intensidad del momento clasificatorio y la rivalidad entre dos proyectos con aspiraciones de ascenso se suma el valor simbólico de ver a dos capitanes palentinos liderando a los suyos sobre el césped. Javier Aparicio 'Apa', por parte del Palencia Cristo, y Alberto Castaño 'Canario' en el Palencia CF, encarnan el sentimiento local y el orgullo de representar a la ciudad en un enfrentamiento que promete emociones fuertes.

El Palencia Cristo afronta el derbi tras dejar escapar dos puntos en otro gran duelo provincial, el disputado la pasada jornada en Becerril. Los de Chuchi Jorques se adelantaron en el marcador, pero un tanto local en la recta final les privó de una victoria que parecía encarrilada. «Sabíamos a lo que íbamos a Becerril, es otro derbi y allí ellos multiplican su intensidad. Con la lesión de Pablo acabamos los últimos minutos con uno menos, nos hundieron y en un rebote nos empataron. Las sensaciones son buenas, estamos arriba y queremos seguir», reconoce Apa, capitán del Palencia Cristo.

El Palencia CF tampoco logró pasar del empate (0-0) frente al Villaralbo, en un duelo en La Balastera donde los de 'Marchena' chocaron contra la ordenada defensa zamorana. «Sabemos que hicimos un mal partido, somos mayorcitos para saber cuándo jugamos mal. No hicimos un encuentro como los que estábamos acostumbrados en casa y qué mejor partido que el derbi, con esa motivación extra. Nos podemos poner líderes, todos los alicientes están ahí para demostrar el equipo que somos y la calidad que tenemos», señala Canario, capitán del Palencia CF.

El derbi llega en un momento dulce para el fútbol palentino. Dos equipos de la misma ciudad luchando codo a codo por el liderato en una categoría cada vez más competida. Para los jugadores nacidos en Palencia, el partido tiene un significado especial. «Es una semana más, aunque es evidente que es un partido especial. Afrontamos el choque como un partido más dentro de la motivación que existe. Tenemos mucha ilusión y ganas porque es un partido importante de cara a la clasificación. Esperamos dar nuestra mejor versión, que probablemente la necesitaremos para ganar al Cristo», subraya Canario.

Apa coincide en esa visión. «Tenemos muchas ganas de derbi. Es un partido marcado en el calendario y que siempre tienes ganas de afrontar. Llegamos los dos en buen momento, en los puestos altos de la clasificación, y va a ser un partido bonito. Esperemos que venga mucha afición y la gente de Palencia disfrute del fútbol», reconoce.

Ambos equipos comparten instalaciones cada día, separados solo por unos metros en el estadio, pero con objetivos paralelos y una rivalidad sana que forma parte de la identidad del fútbol en la ciudad. Tanto Apa como Canario coinciden en la importancia de trasladar ese sentimiento de derbi a los compañeros que no son de Palencia. «Saben de la importancia que tiene este partido porque es un rival directo en la lucha por ascender. Esa motivación habla por sí sola. Estamos pared con pared y nos cruzamos a menudo por el estadio», advierte Canario.

«Este año creo que es el más fácil de todos. El estar arriba hace que transmitir esa importancia del derbi a los compañeros sea más sencillo. Nos encontramos todos los días en los vestuarios, que también tiene cosas buenas, pero esa rivalidad te la aumenta. El equipo está muy concienciado sobre el partido que es, la ilusión que genera en el club y la afición, por lo que intentaremos sacar los tres puntos», explica Apa.

Uno de los grandes atractivos del domingo será el ambiente en La Balastera, que espera una gran entrada para presenciar el derbi. Ambos capitanes coinciden en que la situación invita a que la ciudad se vuelque. «La situación es inmejorable para que la gente se anime a venir a La Balastera. Estamos los dos equipos arriba en la tabla y esperemos que el terreno de juego acompañe, porque hay rugby el sábado. Queremos que vengan muchos palentinos y que la ciudad vuelva a disfrutar del fútbol», apunta Apa.

«Son tres puntos que sumas tú y tres que no suma un rival directo», inciden en relación a la importancia del derbi

Por su parte, Canario espera «un ambiente muy colorido por ambos lados». «La gente de Palencia imagino que también tenía marcado en rojo en el calendario este partido desde el principio. Encima los dos equipos llegamos luchando por ganar la liga, así que mejor aliciente imposible para que vengan al partido, animen y disfruten del espectáculo», asegura.

El derbi palentino llega con la emoción del liderato en juego, pero con la vista puesta también en lo que puede suponer de cara al futuro. Ambos equipos reconocen que los tres puntos valen doble en este tipo de encuentros. «Son tres puntos, pero mentiría si no dijese que es un partido que afrontamos con ganas y mucha ilusión. Es un derbi y, quieras que no, son tres puntos que sumas tú y tres que no suman ellos», resume Apa. Canario coincide en el análisis, aunque con matices: «Es un partido donde puedes sumar tres puntos y ellos no suman. Es cierto que todavía queda mucha temporada por delante, pero está el 'goal average', que estando la liga tan apretada nunca se sabe. Creo que es un partido importante, como lo son todos, pero este, por el hecho de que un rival directo no sume, lo hace un poco más».

El domingo, La Balastera volverá a teñirse de morado –por ambos lados– en una cita que trasciende los noventa minutos. Será una nueva página en la historia del fútbol palentino, con dos equipos que se conocen bien, dos proyectos que aspiran a lo máximo y dos capitanes que representan al deporte rey en la capital.

