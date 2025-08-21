«La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»

«Estamos destrozados, esto es un calvario, es terrible. Estamos muy satisfechos con la labor de la Policía Nacional, pero seguimos sin saber nada y ... eso genera mucha ansiedad y desasosiego. La esperanza es lo último que se pierde, tenemos la esperanza de que pueda ser algo voluntario, pero también de que sea lo 'otro', no cerramos ninguna posibilidad. Esto es muy duro». Eva, la hermana de Mari Cruz Marcos Cítores, la mujer de 67 años desaparecida desde la mañana del pasado día 4 en Palencia después de que saliera a dar su paseo diario y a ver al hospital a «un hermano de una amiga», asume con angustia que siga sin haber novedades sobre el paradero de su familiar. Este lunes les citaron a la familia en la Comisaría Provincial para explicarles que el operativo sigue y eso es lo que quieren, que no decaiga la búsqueda con el paso de los días.

El dispositivo de búsqueda se inició el pasado día 4 a última hora de la tarde, cuando el marido de Mari Cruz Marcos Cítores acudió a la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia para comunicar que su mujer no había vuelto a casa y que no contestaba al teléfono móvil. Desde entonces, la Policía Nacional ha realizado una intensa búsqueda por el interior de la ciudad, así como por las inmediaciones de la misma, desde el Monte el Viejo de Palencia hasta los parques y zonas deportivas de la ciudad, a la vez que ha desarrollado una investigación para rastrear los últimos movimientos de la desaparecida y localizar a las últimas personas que habían hablado o contactado con ella. El último punto donde se la vio fue paseando por las inmediaciones de la avenida de República Argentina.

Además de policías de la Comisaría de Palencia, han colaborado en su búsqueda policías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en las especialidades de Medios Aéreos y grupos de Policía Judicial especializados en investigación de desaparecidos. Se han sumado asimismo especialistas de Guías Caninos procedentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con base en Madrid, en la especialidad de búsqueda de personas, y además se ha facilitado por parte de la Unidad de Informática y Comunicación, también con sede en Madrid, de un escáner de localización de telefonía móvil. También han colaborado la Policía Local y el Parque de Bomberos de Palencia.

Incluso se desplazaron un fin de semana especialistas de la Unidad de Actividades Subacuáticas llegados de Madrid, pero 16 días después, no hay rastro de la mujer desaparecida. «Han estado buscando por toda la zona del hospital, en el río, y ahora están buscando por Villamuriel», señala Eva. Desde la Comisaría Provincial se apunta que la búsqueda de Mari Cruz Marcos Cítores se centra ahora en zonas colindantes al río Carrión, donde hay maleza. «Se va a buscar río abajo, hacia el sur», precisan.