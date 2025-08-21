El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Policía Nacional, en su labor de búsqueda. En el círculo, Mari Cruz Marcos Cítores. El Norte

Palencia

«La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»

La familia de Mari Cruz Marcos, la mujer de 67 años desaparecida desde el pasado día 4, agradece la labor de la Policía Nacional pero pide que no decaiga la búsqueda

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:18

«Estamos destrozados, esto es un calvario, es terrible. Estamos muy satisfechos con la labor de la Policía Nacional, pero seguimos sin saber nada y ... eso genera mucha ansiedad y desasosiego. La esperanza es lo último que se pierde, tenemos la esperanza de que pueda ser algo voluntario, pero también de que sea lo 'otro', no cerramos ninguna posibilidad. Esto es muy duro». Eva, la hermana de Mari Cruz Marcos Cítores, la mujer de 67 años desaparecida desde la mañana del pasado día 4 en Palencia después de que saliera a dar su paseo diario y a ver al hospital a «un hermano de una amiga», asume con angustia que siga sin haber novedades sobre el paradero de su familiar. Este lunes les citaron a la familia en la Comisaría Provincial para explicarles que el operativo sigue y eso es lo que quieren, que no decaiga la búsqueda con el paso de los días.

