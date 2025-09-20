Emotiva despedida de los vecinos a los dos sacerdotes de Saldaña La iglesia se queda pequeña en una despedida sorpresa para los párrocos, que reciben el agradecimiento y cariño de la comarca

Los vecinos forman una cadena para darse la paz en la misa del viernes por la tarde en Saldaña.

Al final no pudo ser. Los dos sacerdotes de Saldaña, Ramón y Luis Ángel Roldán, ambos hermanos, no se quedan en la localidad y en los próximos días emprenderán un nuevo camino pastoral para el que el Obispado no ha tenido en cuenta la recogida de más de 3.500 firmas, ni una concentración pacífica a las puertas de la iglesia parroquial de San Miguel de Saldaña, ni una reunión en el Obispado hace unos días.

Pero no ha servido para poner freno a la decisión del obispo de Palencia, Mikel Garciandía, en lo que se refiere a la permanencia de los dos sacerdotes en Saldaña.

Ante este inminente cambio de destino en la Unidad Pastoral de Santibáñez de la Peña, que tendrá lugar la próxima semana, los vecinos de Saldaña y comarca han querido sorprender a sus dos párrocos con una despedida que no olviden en mucho tiempo. Para ello, hubo una convocatoria el viernes por la tarde, a la hora de la eucaristía, para que el templo estuviese a rebosar.

Fue una sorpresa para ambos sacerdotes, que durante toda la celebración se mostraron emocionados y desbordados por el cariño recibido no solo en esta jornada sino en las últimas semanas.

El templo saldañés se quedó pequeño para acoger a todas las personas que, en esta jornada, quisieron acompañar a los dos sacerdotes. Durante la eucaristía se leyeron distintas cartas de agradecimiento y gratitud hacia los párrocos en representación de los jóvenes, los niños y las personas adultas. Y antes de finalizar la eucaristía, un grupo de niños y niñas también subió al altar para entregar distintos dibujos que habían realizado para los sacerdotes.

Ante todas estas muestras de estima y afecto, los dos sacerdotes saldañeses señalaron que «siempre hemos estado aquí muy a gusto. Después queremos repetir una palabra tres veces: gracias, gracias y gracias». los dos sacerdotes también pidieron «perdón por todo aquello que no hayamos hecho bien».

Después, los dos sacerdotes, acompañados de numerosas personas se desplazaron hasta un establecimiento de la localidad donde se celebró una merienda. Durante el transcurso de la misma, los dos párrocos recibieron el cariño, el apoyo así numerosos gestos de cordialidad y amistad por parte de los congregados allí.

Antes de finalizar la reunión, se les hizo entrega de un obsequio costeado por vecinos de la localidad y comarca, que les servirá como recuerdo de esta jornada y de todos los años que han pasado en este lugar. Tanto Ramón como Luis Ángel recibieron una sudadera estampada con los Thieldones (figura en forma de caballo) como emblema de la comarca y un cuadro en plata de la Virgen del Valle.

Muy queridos y conocidos en la Unidad Pastoral de Saldaña, Ramón Roldán llevaba ejerciendo como párroco desde hace 24 años. Su hermano, Luis Ángel Roldán llegó unos años más tarde procedente de otro pueblo de la comarca saldañesa, también perteneciente al Arciprestazgo del Valle.

