Los vecinos de la comarca de Saldaña se concentran contra el traslado de los párrocos Los fieles han solicitado un encuentro con el obispo para exponerle el gran trabajo social de los sacerdotes, «un pilar para la comunidad»

El Norte Domingo, 31 de agosto 2025, 08:14

Centenares de personas se han concentrado durante la mañana de este sábado en Saldaña para solicitar al obispo de Palencia, Mikel Garciandía, que rectifique la decisión de trasladar a otra localidad a los dos sacerdotes destinados a esta parroquia, los hermanos, Ramón y Luis Ángel Roldán de Arriba.

A las 12:00 horas se había citado a los vecinos de toda la comarca para que se reuniesen ante las puertas de la iglesia parroquial de San Miguel de Saldaña para apoyar a sus dos párrocos. Un claro ejemplo del descontento y malestar que reina en estos días en toda la comarca de Saldaña debido a «la desacertada decisión que ha tomado el obispo, quien ha decidido, sin contar con nadie y sin dar ningún tipo de explicación a los habitantes de esta unidad pastoral, cambiar de destino a unos sacerdotes que llevan muchos años en la zona», según critiban los asistentes a la protesta.

Durante el acto reivindicativo se ha explicado que durante los últimos días se han realizado distintas acciones como la recogida de firmas –ya sobrepasan las 3.000– o la celebración de reuniones con el vicario pastoral y el vicario general, «que no han servido para nada, puesto que ellos no pueden tomar decisiones». En la concentración se anunció además que se está a la espera de un encuentro con el opispo, dado que es quien tiene la última palabra en este tipo decisiones, «pero que aún no se ha podido llevar a cabo porque se encuentra de vacaciones». En esta reunión se pretende entregar al prelado todas las firmas recogidas en Saldaña y su comarca, además de hacerle llegar una carta en la que se le presentarán distintos motivos y argumentos para que no traslade a los párrocos saldañeses. En esa carta, los fieles de la unidad pastoral explican al obispo que «estamos consternados al habernos enterado por el no muy cálido canal del Boletín Oficial del Obispado y casi en vísperas de nuestras fiestas patronales de la decisión de trasladar a nuestros vecinos, amigos y curas a otra unidad pastoral. Señor Obispo estamos seguros de que esta medida se ha tomado pensando en nuestro bien, ovejas como somos de rebaño, pero no alcanzamos a entender en qué nos beneficia separar de nosotros a nuestros pastores».

La carta continúa señalando que «Ramón y Luis Ángel no solo cumplen con entrega y vocación sus tareas pastorales sino que han llegado a ser pilares imprescindibles de nuestra comunidad», a lo que también se añade que «valoramos especialmente el trabajo que estos sacerdotes realizan con los jóvenes, a los que saben acercarse con un lenguaje cercano, auténtico y lleno de fe que ha propiciado una participación activa, como hace años no se veía en nuestro entorno».

Numerosas pancartas

Durante toda la concentración se pudieron ver numerosas pancartas que han elaborado los jóvenes y los niños en las que se leían frases como «Queremos a Luisan y Ramón en el Valle, no en la calle», «No al traslado. Luisan y Ramón con nosotros», «Nuestros párrocos son parte de la familia ¡¡¡Se quedan!!!», «Sin vosotros, nuestra iglesia pierde su corazón», «Ellos por nosotros y nosotros por ellos», «Y líbranos Señor del traslado de Luis Ángel y Ramón» o «Luis Ángel y Ramón nuestros curan son». La concentración que reunió a niños, jóvenes, adultos, concejales del Ayuntamiento de Saldaña y vecinos de toda la comarca concluyó con un largo aplauso, que todos los participantes dedicaron a los dos párrocos saldañeses.

