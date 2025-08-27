Saldaña se moviliza contra el traslado de sus dos párrocos, los hermanos Roldán

Nuevo descontento con las decisiones del obispo de Palencia, Mikel Garciandía, en cuanto al movimiento de sacerdotes de unas parroquias a otras. Saldaña y su ... comarca están inmersa en una campaña de recogida de firmas para evitar el traslado de los dos párrocos de la localidad, Ramón y Luis Ángel Roldán de Arriba, que curiosamente son hermanos.

La idea de llevarse a estos dos sacerdotes de la zona a la Unidad Pastoral de Santibáñez de la Peña ha provocado desconcierto, descontento y desacuerdo entre los vecinos, también entre la población más joven, que ya el sábado en plena fiesta Interpeñas recogieron firmas contra el traslado.

Muy queridos y conocidos en la Unidad Pastoral de Saldaña, Ramón Roldán lleva ejerciendo como párroco desde hace 24 años. Su hermano, Luis Ángel Roldán llegó unos años más tarde procedente de otro pueblo de la comarca saldañesa, también perteneciente al Arciprestazgo del Valle.

Después de tantos años, los vecinos sienten un gran cariño y respeto hacia los dos sacerdotes, que han estado siempre muy involucrados en las actividades y acontecimientos sociales y festivos de la comarca, por lo que su posible traslado ha caído como un jarro de agua fría en toda la comarca.

'Recogida de firmas: no queremos que se marchen nuestros sacerdotes Ramón y Luis Ángel de Saldaña' encabeza la petición de adhesiones, que se inició hace menos de una semana. Durante la primera tarde, y de forma improvisada, en la Plaza de España de Saldaña, ya se reunieron 300 firmas, y en menos de tres días, se contabilizaban más de 1.000. Hoy martes, ya se alcanzan las 1.600, si bien esta iniciativa popular sigue en marcha y numerosos establecimientos de la localidad prestan sus locales para la recogida de firmas, que también se está desarrollando en otros pueblos de la zona. Además, están colaborando personas de todas las edades para hacer llegar al obispo que recapacite sobre su decisión y les explique un traslado que consideran ilógico. También se plantean otras medidas de protesta si el obispo no tiene en cuenta la opinión de la zona y no reconsidera la decisión.

No obstante, entre los nombramientos de encargos pastorales que ha realizado el obispo de Palencia ya colocan a Luis Ángel Roldán del Arriba y a Ramón Roldán de Arriba en la unidad pastoral de Santibáñez de la Peña, donde finalizan el trabajo pastoral José Omar Castrillo Martínez y Daniel Becerril Rodríguez. Los párrocos hermanos hasta ahora en Saldaña también tienen adjudicada la tarea de colaboradores de la Unidad Pastoral de Guardo para la atención pastoral de Velilla del Río Carrión.

Por su parte, a la Unidad Pastoral de Saldaña y a la de Santervás de la Vega, llegarían, según estos nombramientos, hechos ya públicos, Daniel Becerril Rodríguez e Isaac Juan Gento Municio, y se da por finalizado el trabajo pastoral de Luis Ángel Roldán de Arriba, Ramón Roldán de Arriba y de Tomás Herrera Seco.

El mes pasado surgió una polémica similar en Carrión de los Condes en torno al posible traslado del párroco Ricardo Fernández, uno de los tres sacerdotes que atienden a una veintena de pueblos en la Unidad Pastoral del municipio jacobeo. Finalmente, el obispo reconsideró su decisión y decidió no trasladar al sacerdote, lo que fue valorado por la Unidad Pastoral de Carrión, que expresó que «se ha llegado a un consenso beneficioso para todos».

En Carrión, con mensajes como '¡No traslade a D. Ricardo!', 'Pedimos que se quede' o 'D. Ricardo, eres el mejor. Quédate con nosotros', numerosos vecinos se plantaron en la iglesia de Santa María del Camino de Carrión cuando el obispo acudió a oficiar una misa.