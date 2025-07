«Diría a las gitanas que estudien y persigan sus sueños, que nadie se lo impida»

Lo tenía claro. Ella quería estudiar el Doble Grado de Educación Infantil y Primaria sin salir de su ciudad, en el campus de La Yutera, ... a pesar de no haber tenido nunca ningún referente o modelo en su época de estudiante ni en la familia en el plano educativo. «Yo durante el camino educativo no he tenido ningún referente en el colegio, ningún profesor, ningún tutor gitano. Y para mí es una emoción poder llegar a serlo e inculcar a más niños gitanos a que estudien, a que se animen, a que las niñas gitanas también estudien», resumió con convicción e hizo hincapié en el papel fundamental que han jugado los suyos. «Mi familia ha sido muy importante y ha estado presente en todo. Nos están inculcando una educación que ellos no tuvieron», argumentó la estudiante gitana.

Dio también mucha importancia al papel que la fe había tenido en su vida. «Yo soy religiosa, soy evangélica y para mí Dios ha sido mi principal confianza», añadió Belén Gabarri.

Reconoció que no había sufirdo ningún tipo de discriminación en sus años del colegio y del instituto. «Nunca la he sufrido, pero sí he visto la reacción de mis compañeros al enterarse de que era gitana», explicó. «Y la verdad es que eso es algo que tendría que estar totalmente normalizado. Pero por una parte es un orgullo decir, que me he graduado, que soy gitana y que aquí estoy. Es un orgullo enorme poder hacerlo», añadió la joven.

Tiene muy claro lo que le diría a otros jóvenes que estén en su situación. «Que se animen, que siempre va a haber gente en su entorno que les diga que eso no es así, que no tienen que estudiar, que no va con las gitanas el estudiar. Pero que no les hagan caso, que persigan sus sueños, que hagan lo que ellas quieran porque pueden hacerlo. Que nadie les impida hacerlo», sentenció.