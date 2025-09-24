La Diputación impulsa la restauración ambiental del barrio de las Bodegas de Dueñas

El Norte Palencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

La Diputación de Palencia ha formalizado con la empresa Demoliciones y Rehabilitaciones Molina S.L. el contrato de las obras de restauración ambiental del entorno del barrio de las Bodegas de Dueñas. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 83.490 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, están enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

Estas actuaciones, que se desarrollan en el ámbito del BIC Conjunto Histórico de Dueñas, tienen por objetivo «la restauración ambiental de una parte del ámbito del principal núcleo del conjunto de bodegas y casas cueva de la localidad», señalan fuentes de la Diputación de Palencia. En concreto, se recuperarán los tramos de caminos que en su día se pavimentaron con hormigón, eliminando los paños ejecutados en ese material y restableciendo así, además del aspecto tradicional de las vías, la permeabilidad del suelo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la institución provincial y el Ayuntamiento de Dueñas firmaron un convenio para garantizar la cooperación entre ambas instituciones para mejorar tanto la competitividad turística de los barrios de Bodegas del Cerrato Palentino como de otros equipamientos turísticos vinculados a los mismos.

Esta intervención se enmarca en el 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Cerrato Palentino, paisaje cultural del vino', financiado con una subvención de dos millones de euros de la Junta de Castilla y León. El plan, integrado en la Estrategia de Sostenibilidad Turística, promueve la transición verde, la digitalización y la competitividad del sector turístico, con especial atención a la adaptación al cambio climático.