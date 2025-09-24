El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Barrio de las Bodegas de Dueñas. El Norte

Palencia

La Diputación impulsa la restauración ambiental del barrio de las Bodegas de Dueñas

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 83.490 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:15

La Diputación de Palencia ha formalizado con la empresa Demoliciones y Rehabilitaciones Molina S.L. el contrato de las obras de restauración ambiental del entorno del barrio de las Bodegas de Dueñas. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 83.490 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, están enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

Estas actuaciones, que se desarrollan en el ámbito del BIC Conjunto Histórico de Dueñas, tienen por objetivo «la restauración ambiental de una parte del ámbito del principal núcleo del conjunto de bodegas y casas cueva de la localidad», señalan fuentes de la Diputación de Palencia. En concreto, se recuperarán los tramos de caminos que en su día se pavimentaron con hormigón, eliminando los paños ejecutados en ese material y restableciendo así, además del aspecto tradicional de las vías, la permeabilidad del suelo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la institución provincial y el Ayuntamiento de Dueñas firmaron un convenio para garantizar la cooperación entre ambas instituciones para mejorar tanto la competitividad turística de los barrios de Bodegas del Cerrato Palentino como de otros equipamientos turísticos vinculados a los mismos.

Esta intervención se enmarca en el 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Cerrato Palentino, paisaje cultural del vino', financiado con una subvención de dos millones de euros de la Junta de Castilla y León. El plan, integrado en la Estrategia de Sostenibilidad Turística, promueve la transición verde, la digitalización y la competitividad del sector turístico, con especial atención a la adaptación al cambio climático.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  5. 5

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  6. 6

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  7. 7 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  10. 10

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Diputación impulsa la restauración ambiental del barrio de las Bodegas de Dueñas

La Diputación impulsa la restauración ambiental del barrio de las Bodegas de Dueñas