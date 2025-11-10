El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Campaña de la Policía Local.

Diez infracciones detectadas el primer día de campaña de vigilancia del transporte escolar

La Policía Local de Palencia trabaja para detectar las deficiencias e incumplimientos de la ley

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

La Policía Local de Palencia realiza durante esta semana una campaña de vigilancia y control del transporte escolar, con el objetivo de detectar las deficiencias e incumplimientos de la ley que puedan producirse en vehículos y conductores para que sean subsanados antes de que se produzcan accidentes.

Gracias a un amplio dispositivo, esta primera jornada ha permitido controlar un total de 16 vehículos de transporte colectivo de escolares, entre los que se encuentran autobuses, microbuses y taxis.

Dentro de la evaluación del cumplimiento de la normativa, los agentes han revisado que se porte la señalética interior y exterior (señal V-10), los elementos de seguridad pasiva y activa exigidos (cintos, martillos rompecristales, aperturas de emergencia) y los extintores oportunos.

Asimismo, se ha comprobado que los conductores portaban la documentación en regla y no se encontraban bajo los efectos del alcohol o de las drogas y se han entrevistado con los acompañantes de los alumnos con capacidades especiales para comprobar su conocimiento sobre las medidas de emergencia dentro del vehículo.

Controlados estos extremos, en la primera jornada se han detectado un total de 10 infracciones, entre las que se encuentran, un Certificado de Aptitud Profesional (CAP) caducado, una puerta de emergencia bloqueada desde el exterior o un extintor también caducado, entre otras. La Policía Local de Palencia seguirá realizando esta campaña de vigilancia y control del transporte escolar promovida por la Dirección General de Tráfico.

