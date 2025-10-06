Casi la mitad de los accidentes mortales son provocados por el uso del móvil y el cansancio

El mensaje es claro y se repite constantemente, pero parece ser que no cala lo suficiente entre los conductores y -pese a que autoridades y ... Administración inciden una y otra vez- las distracciones al volante siguen siendo la causa principal de muerte en carretera.

Para lograr ese objetivo ideal de cero víctimas se ha puesto en marcha este lunes y hasta el próximo domingo, la campaña intensiva de la DGT en la que participa Guardia Civil, Aspaym y está abierta a Policía Local con el objetivo de vigilar todo tipo de distracciones -tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano-.

Estos días, además del control de los agentes, se suman los medios automatizados de los que dispone la DGT, con 12 cámaras instaladas en las carreteras de la provincia para comprobar si los conductores hacen uso del móvil mientras conduce. «Las distracciones se mantienen como un importante factor concurrente, ya que suponen casi el 22% del total de los siniestros viales (193 hasta la fecha) y el 17% de los siniestros mortales (2 casos de 12 fallecidos) que se produjeron en 2024. De los nueve siniestros que llevamos en la provincia durante este año, sin contabilizar el de ayer (en referencia al atropello mortal de Mojados) son cuatro en los que han concurrido las distracciones al volante y esto supone casi un 50%», ha señalado el subdelagado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien ha añadido la importancia de estas campañas como «herramienta imprescindible para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta».

Desde la DGT han afirmado que el factor humano es desencadenante de casi el 75% de los accidentes de tráfico mortales «y es la distracción el factor más relevante, de hecho, en el 40% de los accidentes mortales en la provincia de Valladolid en lo que va de año se deben principalmente al uso del móvil y también al cansancio o sueño agregado», ha puntualizado al respecto la subjefa provincial de Tráfico, Laura Tejedor. Además del uso del teléfono y del agotamiento durante la conducción, otras acciones como el uso de radio y navegadores o el encendido y el apagado de los cigarrillos pueden traer serias consecuencias.

Son conscientes desde las instituciones que aún queda mucho por hacer en este sentido, ya que el 34% de las denuncias que se realizaron en la última campaña intensiva en Valladolid el año pasado fueron por la utilización de teléfono móvil durante la conducción, lo cual supuso un 3% más que la campaña anterior, la de 2023.

A nivel nacional, dos de cada tres accidentes están motivados por despiste y preocupan cifras como las que refleja la encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023) en la que se expone que los conductores españoles afirman tener baja consideración de respecto a los riesgos del uso del móvil. De hecho, dicho estudio recoge que el 22,2% de los conductores reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6% que sí lo usó. Además, un 24,7% de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras conducía. «

«Falsa seguridad»

Septiembre se ha convertido en un 'mes horribilis' en lo que a siniestros y víctimas se refiere en la provincia de Valladolid, donde han fallecido en apenas 30 días un total de cinco personas (tanto en vías urbanas como interubanas), se han registrado casi una treintena de accidentes, cinco atropellos y tres accidentes en los que estaban implicados usuarios de patinetes eléctricos. «Con estas campañas de sensibilización pretendemos conseguir que los conductores vayan totalmente atentos y no tengan esa falsa seguridad de que no pasa nada por mirar el móvil un segundo, pues en ese segundo sí que pasan cosas porque se recorre una distancia importante en la que no estamos atentos a la conducción y puede desencadenar un accidente», añade Tejedor.

De hecho, la diferencia es notable pues a 100 kilómetros por hora marcar un número en tu móvil, levantar la vista y frenar hace que recorras una distancia de 155 metros; mientras que sin pisas el freno sin distracciones la distancia se reduce a 28 metros. Desde DGT hablan de esa «falsa seguridad» como factor que desencadena cifras como las del mes de septiembre en las carreteras de Valladolid.

La campaña intensiva que la DGT pone en marcha cada año cuenta desde 2007 con la participación directa de voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (Aspaym) y este lunes, el responsable de la asociación en la provincia, Francisco Sardón, ha querido estar presente para señalar un aspecto importante a tener en cuenta.

«Se está produciendo una evolución en las causas de los accidentes de tráfico y si ahora estamos más concienciados en no conducir bajo los efectos del alcohol o de otro tipo de sustancias, no lo estamos tanto a la hora de usar el teléfono móvil, de no parar cada dos horas o de no ingerir muchos alimentos para que no nos entre somnolencia». Desde Aspaym quieren que el ejemplo de personas con lesiones medulares irreversibles sirvan como «toque de atención a los conductores para que sepan que le puede ocurrir a cualquiera». Y así lo ha dado a conocer a varios conductores en la carretera de Pinar de Antequera, junto a las piscinas de Fasa, donde Sardón ha repartido panfletos sobre esta campaña intensiva de la DGT. Precisamente, Aspaym va a estar presente en las provincias de Albacete, Almería, Ávila, , Burgos, Granada, Baleares, Gran Canaria, La Rioja, León, Lugo, Málaga, Palencia, Toledo, Valencia, Zamora y Zaragoza junto a Guardia Civil, Policía Local y DGT para tratar de mejorar las cifras y evitar cualquier accidente o muerte en carretera.