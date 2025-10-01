Destruida una granada de mano localizada en una vivienda de Villamelendro

El Norte Palencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:09 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha procedido a la destrucción controlada de una granada de mano localizada en una vivienda de la localidad de Villamelendro, perteneciente al término municipal de Villasilla de Valdavia.

Esta granada fue encontrada por un vecino del pueblo mientras realizaba tareas de limpieza en una vivienda. Tras dar aviso a la Guardia Civil de Palencia, una patrulla se desplazó hasta el lugar para confirmar que se trataba de un artefacto explosivo, estableciendo seguidamente un perímetro de seguridad hasta la llegada de los artificieros.

Para la retirada segura de la granada, se trasladaron especialistas del EDEX (Equipo de Desactivación de Explosivos) pertenecientes a la Comandancia de Valladolid, quienes se encargaron de mover el artefacto hasta un lugar seguro donde procedieron a su destrucción.

Desde Guardia Civil se recuerda que, ante el hallazgo de posibles artefactos explosivos, estos nunca deben ser manipulados, debiendo ponerse en contacto lo antes posible con el instituto armado para proceder a su destrucción.