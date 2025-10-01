El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Granada encontrada en una vivienda en Villamelendro. El Norte

Palencia

Destruida una granada de mano localizada en una vivienda de Villamelendro

El artefacto fue encontrado por un vecino mientras realizaba labores de limpieza

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:09

La Guardia Civil ha procedido a la destrucción controlada de una granada de mano localizada en una vivienda de la localidad de Villamelendro, perteneciente al término municipal de Villasilla de Valdavia.

Esta granada fue encontrada por un vecino del pueblo mientras realizaba tareas de limpieza en una vivienda. Tras dar aviso a la Guardia Civil de Palencia, una patrulla se desplazó hasta el lugar para confirmar que se trataba de un artefacto explosivo, estableciendo seguidamente un perímetro de seguridad hasta la llegada de los artificieros.

Para la retirada segura de la granada, se trasladaron especialistas del EDEX (Equipo de Desactivación de Explosivos) pertenecientes a la Comandancia de Valladolid, quienes se encargaron de mover el artefacto hasta un lugar seguro donde procedieron a su destrucción.

Desde Guardia Civil se recuerda que, ante el hallazgo de posibles artefactos explosivos, estos nunca deben ser manipulados, debiendo ponerse en contacto lo antes posible con el instituto armado para proceder a su destrucción.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  7. 7

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  8. 8

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  9. 9 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Destruida una granada de mano localizada en una vivienda de Villamelendro

Destruida una granada de mano localizada en una vivienda de Villamelendro