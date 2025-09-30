Una mujer resulta atropellada por una furgoneta en la calle Becerro de Bengoa

Policía Local y ambulancia, en la zona de San Lázaro, en una imagen de archivo.

Una mujer ha sido atropellada esta mañana por una furgoneta en la calle de Becerro de Bengoa de Palencia. El servicio de emergencias 112 recibió a las 10:30 horas una llamada desde esa zona de la ciudad, frente al estanco, por un atropello de una furgoneta a una mujer. La víctima estaba consciente, pero necesitaba de asistencia sanitaria.

El servicio de emergencias avisó a la Policía Local de Palencia, Policía Nacional y Sacyl, que envió recurso sanitario al lugar del accidente.

En concreto, Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a la herida al hospital de Palencia.