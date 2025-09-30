Una mujer resulta atropellada por una furgoneta en la calle Becerro de Bengoa
Una ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a la herida al hospital de Palencia
Palencia
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:30
Una mujer ha sido atropellada esta mañana por una furgoneta en la calle de Becerro de Bengoa de Palencia. El servicio de emergencias 112 recibió a las 10:30 horas una llamada desde esa zona de la ciudad, frente al estanco, por un atropello de una furgoneta a una mujer. La víctima estaba consciente, pero necesitaba de asistencia sanitaria.
El servicio de emergencias avisó a la Policía Local de Palencia, Policía Nacional y Sacyl, que envió recurso sanitario al lugar del accidente.
En concreto, Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a la herida al hospital de Palencia.
