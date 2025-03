El Deporcyl Guardo endereza su rumbo y acaricia la permanencia

La temporada 2024-25 no está siendo nada sencilla para el Deporcyl Guardo. Los objetivos del club en verano eran devolver la ilusión a su ... afición y volver a disputar una fase de ascenso. El curso comenzó a torcerse desde el inicio y, después de pasar dos entrenadores y hasta ocho jugadores que ya no forman parte de la disciplina guardense, sus objetivos en la segunda mitad de la temporada eran muy diferentes. La permanencia pasó a ser el gran objetivo, viendo como el equipo se acercaba peligrosamente a la zona baja de la clasificación. El exportero Eduardo González asumió el cargo de entrenador y, desde su llegada, el equipo ha mostrado una clara línea ascendente. El Deporcyl logró espantar esos fantasmas del descenso y está mostrando una cara completamente diferente desde el parón navideño. Tres victorias en los últimos cuatro partidos que permiten al conjunto guardense tener ese primer objetivo casi cerrado y encarar el final de curso con las mejores sensaciones posibles.

La dinámica del Deporcyl Guardo en 2025 ha cambiado por completo. Los de Eduardo González han disputado ocho encuentros hasta el momento, con un balance de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Números importantes para alejarse de la zona baja. «Estamos muy contentos. Hemos ganado cuatro de los últimos seis partidos, nos hemos hecho fuertes en casa, en la segunda vuelta hemos puntuado siempre como locales y ahora hemos conseguido sumar de tres otra vez fuera, lo que no lo lográbamos desde la quinta jornada» expone Eduardo González, técnico del Deporcyl.

La temporada de Segunda B cuenta todavía con siete jornadas antes de dar por concluida la liga regular. Son 21 puntos más en juego, con el Deporcyl Guardo disponiendo de una ventaja de doce con respecto al Juventud del Círculo burgalés, club que en estos momentos marca esa zona de descenso. «Matemáticamente el tema del descenso no está hecho porque quedan 21 puntos en juego y sacamos doce al equipo que marca esa zona. Pero creo que, salvo hecatombe, sí podríamos decir que lo tenemos prácticamente hecho», afirma.

Los constantes cambios en la dirección desde el banquillo y en cuanto a efectivos han penalizado sobremanera al Deporcyl. Eduardo González considera que la posición del equipo, sin todas las adversidades sufridas durante la temporada, sería otra muy diferente. «Lo hemos hablado con la directiva y con los miembros del equipo. La situación en la clasificación es bastante irreal. Salvo en tres partidos muy concretos desde que estoy como entrenador, hemos competido en todos. En comparación a otras temporadas, esa pizca de suerte o de saber llevar los partidos es lo que nos ha faltado, y también somos muy pocos efectivos al contar solo con ocho jugadores», explica.

El Deporcyl vive ahora un momento más dulce que a comienzos de año. El parón navideño obligó a la plantilla a cambiar el 'chip' para conseguir dar un pase adelante por la salvación. Tras conseguir hacerse fuertes en la 'Bombonevera', la situación es muy diferente. «Las primeras semanas de enero fueron duras. Venía el Burgos y estábamos a cinco puntos del descenso. En caso de haber perdido, se nos hubiesen colocado a tan solo dos puntos. Son situaciones de tensión y ves que te vas acercando a la zona baja. Ahora, a falta de siete jornadas, llevándole al Burgos cuatro victorias de ventaja más el 'gol average', parece muy complicado que se nos pueda escapar. El equipo ha reaccionado y estamos más cerca del objetivo», argumenta Eduardo González.

El Deporcyl Guardo afronta motivado estas últimas jornadas pese a que el sueño del 'play-off' ha quedado demasiado alejado. El objetivo marcado desde el banquillo es disfrutar de cada encuentro y hacer disfrutar a los aficionados lo máximo posible. «Nosotros vamos a ir en esta recta final de temporada partido a partido. Sobre todo, a intentar puntuar en todos los partidos que nos quedan en casa. Para nosotros no es lo mismo quedar décimos que séptimos. Hay que intentar que los aficionados, que no pierden la esperanza con nosotros pese a la clasificación, sigan animando al equipo y acudiendo como han hecho durante todas estas temporadas», afirma.

El técnico Eduardo González, exportero del Deporcyl, desconoce aún si continuará en el banquillo el próximo año

El exportero del Deporcyl asumió el reto de ponerse al frente del equipo en un momento crítico. Después de varios meses, ha conseguido que el equipo solvente muchos de sus problemas y compita contra los mejores equipos de la categoría. «Estoy aprendiendo a marchas forzadas y todavía hay muchas cosas que se nos escapan. Tengo mucha suerte de que mi formación académica está relacionada, estudié Ciencias del Deporte. Hay aspectos como la preparación física que no me pillan de nuevas. Está siendo una experiencia con sus partes buenas y malas. Hoy todavía sigo sufriendo, lo he pasado mal y creo que no todo es ganar», expone.

En cuanto al futuro, el técnico guardense todavía desconoce si continuará al frente del Deporcyl la próxima temporada. Una decisión de la directiva que trasciende a los resultados deportivos, dado que Eduardo no dispone de la licencia requerida. «He tenido conversaciones con la directiva y lo primero es solventar el tema de la licencia. A día de hoy se requieren unas formaciones muy concretas para entrenar en Segunda B, el nivel B de UEFA, y yo no lo tengo. Evidentemente, tiene que haber una persona al mando que lo tenga. Siempre lo he dicho, si el año que viene tengo que estar de taquillero, lo estaré. Soy una persona de club», concluye.