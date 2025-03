El Becerril se deja remontar en casa del Júpiter Leonés, un rival directo

El Júpiter Leonés se tomó este sábado la revancha del 2-0 sufrido en el Mariano Haro en la primera vuelta ante el Becerril, que ... pagó un precio muy alto por su falta de ambición después de ponerse por delante en el marcador ante un rival que tuvo en Arturo a su héroe particular. El menudo atacante leonés anotó tres goles en los compases finales para dejar con la miel en los labios a la formación de Tierra de Campos.

El encuentro medía a dos equipos empatados a puntos, con las mismas victorias, derrotas y empates en lo que va de temporada y casi la misma diferencia de goles general, solamente distanciados por un gol a favor del plantel dirigido por Sergio Pallide. Incluso en los últimos cinco partidos disputados presentaron idénticas credenciales con tres victorias, una derrota y un empate en cada bando. Un duelo de gemelos con el único objetivo de adentrarse en la inexplorada zona de 'play-off'.

Júpiter Leonés Palomares; Carlos Luengo (Dani, min. 65), Marcos Cano, Awab (Diego, min. 55), Espi; Kirian (Óscar, min. 88), Canito, Adri Álvarez (Santi, min. 55); Choco, Arturo e Ian. 3 - 1 CD Becerril Sevi; Bonalde, Mark, Diego Martín, Isma (Fabián, min. 82), Amado (Blanco, min. 66); Pablo, Simal, Arranz; Mikel y Álex Conde (Kuko, min. 66). Goles: 0-1 Pablo (min. 31). 1-1 Arturo (min. 76). 2-1 Arturo (min. 90). 3-1 Arturo (min. 92).

Árbitro: Gámez Illera (Burgos). Mostró tarjeta amarilla a Diego y Santi por el Júpiter Leonés y a Amado por el Becerril.

Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro. 250 espectadores.

Tal vez por ese historial se preveía una pugna muy pareja llamada a decidirse por detalles. Un guion que se cumplió a rajatabla en los primeros compases gracias a la acumulación de hombres que se fajaron en la parcela ancha para pelear por el balón. Las dos mejores ocasiones del filial blanquillo llegaron con Choco y Adri Álvarez como protagonistas de unas escaramuzas que no llegaron a puerto. También dispuso Ian de una volea que se marchó alta tras un centro del propio Choco desde el perfil diestro.

Fueron tres avisos que interpretó a la perfección el Becerril. Lejos de amilanarse, el once elegido por Francis Olea picó espuelas y comenzó a acercarse a la meta de Palomares con envíos directos y segundas jugadas como la que protagonizaron Álex Conde y Pablo. Mientras el primero se encargó de porfiar por el esférico con los defensores, el centrocampista entró desde la segunda línea para cazar el rechace dentro del área y batir con un chut tenso y raso al meta local.

Igual de bullicioso se mostró Mikel en las inmediaciones del descanso con dos internadas que despejó la zaga de la escuadra culturalista antes de que Ian recibiese un pase filtrado que finalizó con un golpeo manso que blocó Sevi.

Un intercambio que se mantuvo en la segunda mitad con el Becerril tratando de cazar una contra con la que resolver un pulso que el Júpiter Leonés pasó a afrontar a base de rápidas combinaciones en corto. El choque de estilos favoreció a la escuadra de Sergio Pallide, con dos acercamientos claros para lograr las tablas. En especial, un centro pasado que no pudo remachar Arturo en boca de gol justo después de una internada de Adri Álvarez en la que se olvidó del balón, dando facilidades a la defensa del equipo becerrileño.

Fue rebasada la hora de juego cuando Bonalde trató de pescar en el río revuelto del filial con un derechazo atajado por Sevi que puso fin a varios rechaces. No se impacientó la escuadra estrella de la base culturalista, capaz de hilvanar largas combinaciones que fructificaron con una secuencia de pases en la frontal que dejaron solo a Arturo frente a Sevi. No desaprovechó el regalo el atacante leonés con un tiro cruzado a la escuadra con el que hizo subir el 1-1 al tanteador.

Desde ahí hasta el final se recompuso el Becerril para volver a tomar el balón y la iniciativa con el fin de poner a prueba la solidez defensiva rival. Con Bonalde y Fabián dando vuelo a la banda derecha, no tardaron los futbolistas de Francis Olea en poner cerco al área rival. Un acoso que tuvo su punto álgido en un remate a bocajarro de Mikel en pleno escorzo dentro del área pequeña que rechazó in extremis Palomares.

Una notable acción ofensiva que tuvo su reverso de forma inmediata con el Júpiter galopando hasta la portería rival por el flanco izquierdo para que Arturo anotase su segunda diana con un toque sutil con el que castigó el semifallo de la defensa. No se cumplió la máxima futbolística de evitar perder lo que no has sido capaz de ganar en un final para el olvido. Y aún hubo tiempo para otro envío en profundidad de la defensa de la escuadra leonesa que persiguió un Arturo en estado de gracia para tocar con la puntera y superar la salida del meta, ya en pleno naufragio del cuadro becerrileño.