El Deporcyl Guardo dice adiós a una leyenda

Adrián García González Palencia Miércoles, 5 de febrero 2025, 10:24

El Deporcyl Guardo FS ha anunciado la retirada de David González, conocido en el mundo del fútbol sala como 'Davicín', que ha decidido poner fin a su destacada trayectoria en el club de su localidad después de quince temporadas. Su carrera ha sido un ejemplo de dedicación y éxito, llevando al equipo desde las categorías provinciales hasta consolidarse en la Segunda División B.

Davicín se unió al Deporcyl Guardo FS en 2008, cuando el club competía en la fase provincial. Su talento y liderazgo fueron determinantes para que el equipo lograra ascensos consecutivos, alcanzando la Segunda División B del fútbol sala español. «Empezamos en 2008 en la fase provincial, luego la de regional y más tarde, entre 2010 y 2012, estuvimos en Tercera. Esa temporada fue la que conseguimos el ascenso y desde entonces hemos conseguido mantener al equipo siempre en Segunda B», recuerda.

A lo largo de su carrera, Davicín ha contribuido significativamente a los éxitos del Deporcyl Guardo FS. Entre sus logros más destacados se encuentran el ascenso a Segunda División B, siendo pieza clave en el equipo y ayudando a consolidar al club en la categoría. Los dos títulos de Liga, los dos subcampeonatos y varios 'play-off' de ascenso a Segunda División. «Quitando en 2015 por trabajo, he estado en todas las temporadas formando parte del equipo. Ahora mismo, echo la vista atrás tras decir adiós y siento un orgullo increíble. He logrado ascender con el equipo de mi pueblo desde la Liga Provincial hasta Segunda B. Siendo cada vez más competitivos, disputando la Copa del Rey, ganando dos ligas y dos subcampeonatos. Es algo que ni siquiera nos podíamos llegar a imaginar», afirma.

Quince años vistiendo la camiseta del Deporcyl Guardo han dado para mucho. Desde ascensos hasta encuentros de Copa del Rey ante equipos de máximo nivel. Pese a todo, David González tiene claro su mejor recuerdo con el equipo guardense. «En estos años he vivido muchísimos momentos felices, pero me quedo con un partido de Copa en Bilbao un miércoles, con más de 400 aficionados de nuestro pueblo animándonos», recuerda.

La retirada de Davicín ha llegado de una manera inesperada. El jugador guardense tenía previsto inicialmente retirarse al final de la temporada. Finalmente, ante la situación del equipo, adelantó su decisión debido a siscrepancias internas. «La decisión estaba clara con respecto a dejarlo a final de temporada, pero ciertas cosas que no van conmigo y los comportamientos de cierta gente dentro del club me han llevado a adelantar mi retirada. Si no puedo aportar lo que creo que debo aportar, prefiero dar un paso al lado. Me ha fastidiado mucho, parece que te falta algo después de tantos años jugando al fútbol sala», explica.

La temporada no está siendo fácil para el Deporcyl Guardo. Todo comenzó a torcerse en verano con la salida de varios jugadores y la espantada de Pepe Narváez tras apenas unos días de pretemporada. La llegada de un nuevo entrenador, que también abandonó la disciplina guardense en apenas dos semanas, y el paso al frente de Eduardo González para hacerse cargo del equipo.

Un momento complicado

«El año pasado fue bastante complicado, pero logramos estar al menos en esa pelea en la zona media alta. Este año la directiva había hecho un proyecto bueno, con un entrenador que, personalmente, me gustaba. Creo que, si se hubiese quedado, podríamos haber logrado cosas importantes. Se empezó a torcer todo desde el principio, llega otro entrenador y se va a los quince días, y así es muy complicado que las cosas salgan bien. Hemos pasado de ser la envidia de Segunda B a pasar por un momento complicado», subraya Davicín.

Tras su retirada, no se desvincula del todo del fútbol sala. Actualmente está obteniendo el primer nivel del carnet de entrenador y trabaja con el equipo alevín del club. «Estoy sacando el primer nivel del carnet de entrenador de fútbol sala hasta la categoría juvenil. Estoy ahora con los alevines y estaré en el equipo por el momento, pero no sé nada respecto a los planes del club», adelanta. Un primer paso para seguir los pasos de Eduardo González, este en el primer equipo, Pasando del parqué de 'La Bombonevera' al banquillo. «Edu aceptó un reto muy complicado y lo está haciendo muy bien. Era un 'marrón' tremendo ponerte al frente de un equipo que estaba sufriendo. Ha sabido dar con la tecla en muchos aspectos, aunque es cierto que las circunstancias y el equipo dan hasta donde dan», apunta.

En cuanto al momento delicado del club, Davicín tiene claro por dónde deben fijarse las bases para volver a ser la envidia de Segunda B: potenciar un talento joven que, en estos momentos, está deslumbrando en Guardo con su equipo juvenil. «Tenemos un equipo juvenil con muy buenos jugadores y con gente ilusionada. Tenemos que intentar aguantar en la categoría para que lleguen. Son chavales del pueblo y el éxito del Deporcyl de aquellos años era precisamente ese, que la mayoría de la plantilla éramos jugadores de Guardo», expone.

«No he hablado nada de homenajes con el club. No tenemos mala relación pero mi salida no ha sido la idónea»

El club ha expresado su agradecimiento a Davicín a través de un comunicado oficial. «Pieza fundamental durante muchos años en los que hemos logrado tantos éxitos, desde llegar a jugar en Segunda B, ganar dos títulos ligueros y disputar 'play-off' de ascenso a Segunda División. Gracias David por tu esfuerzo, dedicación y entrega por los colores del Deporcyl Guardo FS», reza el comunicado del club guardense en sus redes sociales. Queda en el aire la posibilidad de una despedida más cariñosa, ante la afición, sobre lo que todavía no hay nada sobre la mesa.

«No he hablado nada con el club, no tenemos mala relación pero es cierto que la salida no ha sido la idónea. No tengo ninguna constancia respecto a la posibilidad de hacer un homenaje de despedida, pero en caso de que ellos quieran, por mi parte estaría encantado», reconoce.

La afición también ha mostrado su cariño y respeto hacia Davicín, reconociendo su contribución al crecimiento y éxito del equipo durante estas quince temporadas defendiendo los colores de su pueblo. «Desde el anuncio he recibido muchísimos mensajes a través del teléfono y en redes sociales. Solo puedo tener palabras de agradecimiento porque no me esperaba que la gente me quisiera tanto», apunta. Un adiós que puede ser un hasta luego, pues si algo tiene claro el exjugador guardense es que seguirá muy ligado al fútbol sala. «Voy a seguir asistiendo cada sábado a ver los partidos. Ahora mismo voy a disfrutar de este deporte de otra manera, desde la grada, pero tengo claro que voy a seguir viendo mucho fútbol sala», concluye.

