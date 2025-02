El Becerril paga cara su falta de ambición en Ciudad Rodrigo

David Rodríguez. ADG Lunes, 3 de febrero 2025, 08:25 Comenta Compartir

No pudo este domingo el Becerril hacer valer su teórica superioridad ante un Ciudad Rodrigo al que mira por el retrovisor en la clasificación. Y es que el conjunto blanquinegro dio un paso de gigante tras imponerse con dos goles de Alberto a un conjunto de Francis Olea demasiado romo en ataque y sin su habitual intensidad defensiva. Un déficit que pagó muy caro en una segunda mitad, en la que los jugadores de Adri Fraile sacaron a relucir toda la pólvora acumulada en su armero.

Ciudad Rodrigo Pepo; Zuco (Iván, min. 69), José Manuel, Moriñigo, Álex Pérez (Dani Crespo, min. 60); Jorge, Sergi, Medina (Róber, min. 80); Alberto, Miguel (Sopale, min. 80) y Alexander (Isma, min. 69) 2 - 0 Becerril Sevi; Bonalde, Mark, Diego Martín (Fabián, min. 73), Isma, Amado (Kuko, min. 62); Pablo, Simal; Blanco (Mikel, min. 62), Isma (Ilias, min. 80); y David (Álex Conde, min. 62) Goles 1-0, Alberto (min. 68). 2-0, Alberto (min. 81)

Árbitro Martín Álvarez (Valladolid). Expulsó por roja directa al delegado del Becerril Alberto Melero (min. 81). Mostró tarjeta amarilla a Sergi y Alberto por el Ciudad Rodrigo y a Amado y Simal por el Becerril.

Incidencias Francisco Mateos. Más de 200 espectadores.

Disfrutó de más posesión desde el inicio el Becerril acumulando hombres por las bandas con dos laterales muy ofensivos que no dudaron en incorporarse a la zona ancha del campo. Diferente planteamiento ofreció el Ciudad Rodrigo, con rápidas transiciones tras robo que le permitieron llegar con asiduidad a las inmediaciones de la meta defendida por Sevi. Unas escaramuzas casi siempre protagonizadas por Alberto, primero con un cabezazo desviado y después con un lanzamiento lejano blocado por el meta del Becerril.

Fue a partir del paso por el cuarto de hora inicial cuando despertaron los de Francis Olea estirando sus líneas para generar peligro real. La primera del conjunto becerrileño llegó con un robo en el medio del campo que permitió a Isma lanzar la contra con la colaboración de David. No pudo sin embargo el delantero finalizar la acción con acierto tras rematar por encima del travesaño. A renglón seguido volvió a contestar el Ciudad Rodrigo dando vuelo a Zuco por el perfil derecho. El lateral de la formación mirobrigense ajustó el punto de mira para servir un centro al que no llegó Alexander instantes antes de que el propio Zuco probase fortuna con un tiro desde treinta metros que no tomó la dirección esperada.

Ya cerca del descanso fue Amado quien disfrutó de la última opción para abrir el marcador en la primera mitad. Lo hizo, además, con una acción individual en la que burló a su pareja de baile con tanta habilidad como poca precisión a la hora de golpear el balón en un lanzamiento que se marchó a la red lateral de la portería. Fue, posiblemente, la última vez que pisó el área rival un Becerril que perdió por incomparecencia tras el intermedio.

Muy pronto el Ciudad Rodrigo cargó de pimienta el duelo con un libre directo de Álex Pérez y un centro de Sergi que no pudo remachar Medina a puerta vacía. Dos avisos muy serios que hicieron bueno el dicho porque a la tercera fue la vencida con un largo forcejeo en carrera entre Alberto y Bonalde del que salió victorioso el delantero como paso previo a un gran disparo que superó a Sevi.

Tampoco los cambios sentaron bien al esquema dibujado por Francis Olea, como volvió a demostrar un Alberto en estado de gracia. El veterano ariete salmantino se valió de un balón colgado por Iván desde la banda para tocar el balón de forma sutil y para romper las esperanzas visitantes. De ahí al final quiso agitar el partido el once morado acudiendo a un correcalles muy entretenido de no ser por la decepción que supone acumular una derrota en un escenario inesperado.